Njeni proizvodi su se prodavali brže nego što je mogla da ih proizvede. Pet godina kasnije, Estée Lauder kupio je njen brend za nepoznatu sumu, a Brown je ostala kreativni direktor. Ipak, 2016. godine, napustila je kompaniju, izgubivši pravo da koristi sopstveno ime u bilo kom budućem poslovanju.

„Bilo je to čudno razdoblje“, rekla je u intervjuu. „Izgradila sam ceo svoj život i identitet oko tog brenda, a onda sam jednostavno morala da ga pustim.“

Brown je 2019. osnovala novu kompaniju, Jones Road Beauty, zasnovanu na sličnim principima: jednostavnosti, prirodnosti i kvalitetu.

„Htela sam da se vratim korenima, šminki koja ne krije, već naglašava“, objašnjava.

Kada je počela, Bobbi Brown nije imala poslovni plan, investitore ni marketinšku strategiju. „Samo sam radila ono što mi je imalo smisla. Htela sam da stvorim proizvode koje bih i sama koristila.“ U to vreme, devedesetih, tržištem su dominirali jaki, veštački tonovi i teška šminka. Brown je ponudila suprotnost: ruževe u nijansama prirodnih usana i pudere koji nisu maskirali kožu.

Foto: Shutterstock

Njeni proizvodi odmah su postali hit, prvo u butiku Bergdorf Goodman u Njujorku, a potom širom SAD. „Nisam znala ništa o biznisu, ali sam znala šta žene žele“, kaže ona.

Kada je Estée Lauder preuzeo brend, Bobbi je mislila da će dobiti partnera koji će joj pomoći da proširi poslovanje, a ne da će postepeno izgubiti kontrolu. „Bila sam srećna jer sam mogla da se fokusiram na kreativni deo, ali nisam razumela koliko zapravo predajem moć.“

U ugovoru o prodaji bilo je jasno navedeno da Estée Lauder Companies zadržava puno pravo na korišćenje imena „Bobbi Brown“, čak i ako sama osnivačica više ne bude deo brenda. „To nisam shvatila dok nije bilo kasno“, priznaje.

Nakon 2016. godine, Bobbi je neko vreme pauzirala, pisala je knjige o lepoti i zdravlju, otvorila hotel The George Inn u Montkliru (Nju Džersi), gde i danas živi, i eksperimentisala s idejama o wellnessu i lifestyle brendu.

Foto: Shutterstock

Ali ideja o povratku šminki nije je napuštala. Tokom pandemije 2020, osnovala je Jones Road Beauty, brend koji promoviše minimalizam i proizvode čiji su sastojci „čisti“ i prilagođeni svakodnevnoj upotrebi.

„Htela sam da napravim šminku za žene koje ne vole da nose šminku“, kaže. Proizvodi Jones Road Beauty brzo su postali viralni na TikToku, iako je sama Bobbi isprva bila skeptična prema društvenim mrežama. „Nisam imala pojma da ću jednog dana snimati videe u kupatilu“, smeje se.

Jedan od njenih najpoznatijih proizvoda, What The Foundation, lagani tonirani balzam, izazvao je i kontroverze kada je jedan beauty influenser kritikovao njegovu teksturu. Bobbi je odgovorila video snimkom u kojem duhovito objašnjava da je proizvod „namerno takav“ i da nije namenjen onima koji preferiraju full glam look.

Taj odgovor je postao viralan, privukavši milione pregleda i skrenuo pažnju mlađe publike na brend. Danas, Jones Road Beauty je uspešan nezavisni biznis koji, po procenama analitičara, vredi više desetina miliona dolara. Bobbi Brown je uspela da ponovo izgradi prepoznatljiv brend — ovaj put bez korporativnih okova.

„Kada sam izgubila pravo na svoje ime, mislila sam da gubim deo sebe“, kaže. „Ali sada vidim da ime nije ono što te definiše, već ono što napraviš od nule.“