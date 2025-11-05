Slušaj vest

U poređenju sa prethodnim mesecom, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou oslabio 0,2 odsto. Od početka godine domaća valuta beleži blagi pad od 0,2 odsto.

Kada je reč o američkom dolaru, zvanični srednji kurs danas iznosi 102,0131 dinar, što je pad od 0,2 odsto u odnosu na juče.

Dinar je prema dolaru slabiji za 2,0 odsto u odnosu na pre mesec dana, ali je na godišnjem nivou jači za 5,4 odsto, dok je od početka godine ojačao za 10,2 odsto, pokazuju podaci NBS.

Ovi pokazatelji potvrđuju da domaća valuta i dalje zadržava visok nivo stabilnosti, uprkos promenama na globalnim finansijskim tržištima.