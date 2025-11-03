Slušaj vest

U poređenju sa prethodnim mesecom, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou oslabio 0,2 odsto. Od početka godine domaća valuta je takođe zabeležila pad od 0,2 odsto.

Srednji kurs dinara prema američkom dolaru danas iznosi 101,3394 dinara.

U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 1,3 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 6,2 odsto, a od početka godine beleži rast od 11 odsto.

Biznis Kurir

Ne propustiteInfoBizNEZNATNA PROMENA: Zvanični srednji kurs danas je 117,2395 dinara za evro
shutterstock-2103353795.jpg
DruštvoKurs za instruktore obuke mirovnih snaga Ujedinjenih nacija: Dvonedeljni kurs pohađali oficiri VS i oružanih snaga iz 14 stranih zemalja s 4 kontinenta
1_img_0398_1761842859.jpg
InfoBizDINAR OJAČAO: Zvanični srednji kurs danas je 117,2427
Novčanice dinara
InfoBizGOTOVO BEZ PROMENE: Zvanični srednji kurs danas je 117,2290 dinara za evro
shutterstock-2103353795.jpg