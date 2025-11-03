U poređenju sa prethodnim mesecom, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou oslabio 0,2 odsto. Od početka godine domaća valuta je takođe zabeležila pad od 0,2 odsto.

U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 1,3 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 6,2 odsto, a od početka godine beleži rast od 11 odsto.