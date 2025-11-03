Zvanični srednji kurs dinara prema evru danas iznosi 117,2395 dinara, što predstavlja neznatnu promenu u odnosu na petak, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
Blagi pad dinara: Pogledajte kakav je zvanični kurs za 3. novembar 2025.
U poređenju sa prethodnim mesecom, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou oslabio 0,2 odsto. Od početka godine domaća valuta je takođe zabeležila pad od 0,2 odsto.
Srednji kurs dinara prema američkom dolaru danas iznosi 101,3394 dinara.
U odnosu na pre mesec dana dinar je prema dolaru slabiji za 1,3 odsto, dok je na godišnjem nivou jači za 6,2 odsto, a od početka godine beleži rast od 11 odsto.
