Transport gasa preko Turskog toka povećan je za devet odsto u odnosu na septembar i za 13 odsto u odnosu na prošli oktobar, dok je prosečna iskorišćenost gasovoda u oktobru iznosila 96 odsto kapaciteta, saopštio je  TASS, pozivajući se na podatke Evropske mreže operatera prenosnog sistema za gas (ENTSOG).

Gasovod, koji povezuje Rusiju i Tursku preko Crnog mora i ima kapacitet od 31,5 milijardi kubnih metara godišnje, ostao je poslednja aktivna ruta za isporuku ruskog gasa Evropi nakon prekida tranzita kroz Ukrajinu.

Prema podacima TASS-a, ukupne isporuke ruskog gasa Evropi putem gasovoda u 2024. godini povećane su za 14 odsto, na 32,1 milijardu kubnih metara, dok je Turska primila više od 21 milijardu kubnih metara gasa kroz Turski i Plavi tok.

