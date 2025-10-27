Slušaj vest

Izgledalo je kao da je pitanje dana od sastanka Donalda Tramp i Vldimira Putina u Budimpešti, ali od toga za sada nema ništa. Ceo svet je očekivao taj susret, pogotovo Srbija, jer bi eventualno primirje u Ukrajini ublažilo napetosti i u energetskom sektoru.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su analizirali situaciju Srbije u svemu ovome bili su Nenad Vuković, iz Društva lobista Srbije, Stefan Srbljanović, politički analitičar i Mihailo Savić, analitičar za međunarodne odnose.

Evropa pred krizom

Foto: Shutterstock

Nenad Vuković iz Društva lobista Srbije, istakao je da situacija koja je nastala usled uvođenja sankcija NIS-u, ne zavisi mnogo od nas, već da su na sceni najveći svetski igrači. Ipak, ističe da Srbija jeste u poziciji da zaštiti svoje interese.

- To je prilično izazovno s obzirom na to da Srbija ne pripada EU, niti je u NATO, a to su blokovi kojima je okružena i u dobroj meri od njih zavisi. Cela ta stvar oko nafte i gasa je nastala kako bi se Evropa osamostalila od uticaja ruskog gasa i to je stres za celu Evropu. Poskupela je proizvodnja, poskupeo je transport - rekao je Vuković.

Vuković naglašava da dolazi do promena koje, kako kaže, nisu nepovoljne po Srbiju, međutim, ističe i da nam ni ne ide sve "na ruku".

- Dolazi do promena koje nisu nepovoljne po Srbiju, ali usklađenost tih procesa nam ne ide na ruku jer ovo što se sada odigrava, a što je bilo vidljivo i od početka rata u Ukrajini, Srbiji nikako ne ide u korist. Ne idu na ruku jednoj velikoj Nemačkoj koja je zasnivala svoju privredu i industriju na jeftinom ruskom gasu. Srbija je imala određene povoljnosti koje su sada u ozbiljnoj meri ugrožene - rekao je Vuković.

Evropa u stresu zbog ruskog gasa: Srbija našla rešenje? Izvor: Kurir televizija

"Naša skladišta su puna, ali imamo jedan problem" Politički analitičar Stefan Srbljanović ističe da je Srbija uradila sve da se odlože sankcije NIS-u

- Osam puta je naše rukovodstvo uspelo da odloži te sankcije, pa smo se kao država pripremili na najveći mogući udar kada te sankcije stupe na snagu i obezbedili smo određenu količinu zaliha. Naša skladišta su puna, ali imamo problem sa dotokom sirove nafte, jer ona u našu državu može da stigne jedino preko JANAF-a, koji je prekinuo isporuku sirove nafte. Međutim, dobro je to što smo do kraja godine mirni kada je u pitanju sirova nafta - kaže Srbljanović.

Ističe i da ne smemo da dozvolimo da naša petrohemija stane.

- Pre svega u Pančevu, jer bi takav scenario priložio mnogo problema u budućnosti. Svakako, građani u ovom trenutku ne bi trebalo da brinu jer su naša skladišta puna, nafte ima dovoljno. Predsednik Vučić je imao sastanak sa Orbanom, pa su dogovorene određene saradnje kada je u pitanju funkcionisanje MOL-a na našem tržištu. Mađarska je opet pokazala da je nebrojano puta bila na našoj strani i da će pokušati da utiče na brodove sa stranim zastavama i na one luke gde stiže sirova nafta i da se što veća količina dodeli našoj zemlji.

Evropa

Savić je pričao kako će Evropa da funkcioniše bez ruskog gasa:

Foto: Kurir Televizija

- Smtram da gas uopšte nije problem, to da gas ne može da dođe do nas nije istina i ne znam zašto se o tome priča. Po Uredbi trgovine Evropske komisije u čl. 5 ili 7 spominje se pitanje tranzita i on je apsolutno odobren. Niko nije rekao da do Srbije ne može da dođe gas.

Srbljanović se nadovezao, pa rekao:

- Vidimo da je ta vest oko gasa pogodila ne samo nas, već i Slovačku i Mađarsku. Mi u ovom trenutku 80 do 90 odsto gasa koji nam je potreban nabavljamo iz Rusije, a dolazi ruskim tokom.

Savić tvrdi da je tranzit odobren:

- Specifično piše da je tranzit odobren. Moraće da bude određen nadzor nad tim tranzitom, države će morati da dodaju neke specifikacije po pitanju informacija, ali je jedini cilj da do 2028. članice EU ne mogu da uvoze gas za sebe, ali mogu da ga transportuju jer je to biznis tih članica i Evropa ne želi da ih u tom polju ugrozi. Jedino ne želi da članice budu zavisne od ruskog gasa.

