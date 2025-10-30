Slušaj vest

Povodom navoda na portalu Nova da su zbog plaćanja Dina karticom na pumpama NIS-a sankcije Narodnoj banci Srbije "gotovo izvesne" centralna banka ističe da je reč o neosnovanom širenju panike.

- Dina kartica je instrument plaćanja u domaćem platnom prometu, kao što je to i dinar, odnosno gotov novac, i instant plaćanja. Na rešavanju pitanja NIS-a radi se na najvišem državnom nivou i o konkretnim rešenjima javnost će biti blagovremeno obaveštena - saopštila je Narodna banka Srbije.

Kurir Biznis

