• Troškovi koje banke imaju prema nacionalnim kartičnim sistemima niži su od internacionalnih, a s obzirom na to da se u praksi troškovi prevaljuju na korisnike – trgovce (putem trgovačke naknade) i građane (putem usluga održavanja tekućeg računa i sl.), smanjuju se i troškovi koje plaća društvo u celini;

• Sredstva naplaćena za usluge nacionalnim platnim karticama ostaju u zemlji i ne predstavljaju novčani odliv iz zemlje, već naprotiv – doprinose nacionalnoj privredi;

• Usluge su prilagođene lokalnim potrebama;

• Obezbeđuje se nezavisnost finansijskog sistema – izvršavanje transakcija platnim karticama ne zavisi od jednostranih odluka kartičnih sistema (koji su privatne kompanije), jer se obrada i netiranje transakcija karticama internacionalnih kartičnih sistema izvršava van Republike Srbije;

• Domaći sistemi se bolje prilagođavaju potrebama domaćih kupaca i trgovaca razvojem novih proizvoda (finansijska inkluzija), a time se bezgotovinska plaćanja čine dostupnijim i građanima i privredi, a jedan od uspešnih primera jeste plaćanje na rate debitnom karticom, koja je pandan čekovima;

• Stvara se veća konkurencija – sprečava se stvaranje monopola i duopola, koji su karakteristični za tržišta platnih kartica (banke imaju više izbora, internacionalni kartični sistemi ne mogu nametati nepovoljne uslove poslovanja).



DinaCard kartica je nacionalna kartica čiji operater je Narodna banka Srbije, a sve DinaCard kartice proizvode se u zemlji, od strane Zavoda za izradu novčanica i gotovog novca Topčider. Rukovođeni načelom da sve što radimo, radimo za dobrobit naših građana i privrede, pored aktivnosti koje su usmerene ka unapređenju funkcionalnosti nacionalne DinaCard kartice, poseban značaj se pridaje troškovnom aspektu poslovanja u DinaCard sistemu za sve učesnike, tako da su za nacionalni kartični brend DinaCard definisani najniži troškovi kartičnog sistema (višestruko niži u odnosu na troškove internacionalnih kartičnih sistema)



Kao rezultat tih aktivnosti, DinaCard kartica je danas moderna, praktična, cenovno efikasna kartica, u službi korisnika, banaka, trgovaca i tržišta u celini.



Još jedna strateška mera, koja je imala za cilj lakši i jeftiniji pristup bezgotovinskim plaćanjima, jeste inicijativa Narodne banke Srbije iz juna 2018. godine kada je donet Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica - kojim su međubankarske naknade snižene. To je za rezultat imalo sniženje trgovačke naknade za trgovce i povećanje broja prihvatnih mesta na fizičkim i internet prodajnim mestima. Kao rezultat Zakona i intenzivne komunikacije Narodna banke Srbije sa trgovcima na temu prava i pogodnosti koje im Zakon donosi, trgovačka naknada za prihvatanje kartica je sa prosečnih 2,11% u trećem kvartalu 2018. godine snižena na prosečnih 1,02 % na kraju 2023. godine. Na ovaj način trgovcima su značajno sniženi troškovi prihvatanja platnih kartica i stvoreni preduslovi da i oni trgovci koji nisu omogućili prihvatanje platnih kartica to mogu da urade. Po osnovu sniženja prosečne naplaćene trgovačke naknade, za period od 2019. do 2023. godine, trgovci su ostvarili uštedu od preko 300 miliona evra. Iako će sveobuhvatni efekti Zakona biti vidljiviji dugoročno, rezultati su već merljivi, a Narodna banka Srbije nastavlja da kontinuirano prikuplja podatke i analizira kretanje visine prosečnih naplaćenih trgovačkih provizija na tržištu, i prati druge efekte Zakona na tržište.