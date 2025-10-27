Džip Vrangler prestaje da se proizodi u Evropi

Legendarni terenac 4×4 SUV napušta Evropu do kraja godine. Razlozi za prekid proizvodnje su visoke emisije i novi bezbednosni propisi, a poslednji primerak će biti isporučen kupcima u prvoj polovini 2026. godine.

U ekskluzivnom intervjuu za Auto Ekspres, Marko Montepeloso, šef planiranja proizvoda za Džip u Evropi, otkrio je da je razlog za iznenadni odlazak Vranglera to što ne ispunjava brojne evropske propise, posebno one koji se odnose na bezbednost.

- Postoji nekoliko propisa koji utiču na kompatibilnost Vranglera sa evropskim standardima, kao što je bezbednosni propis koji dolazi sredinom 2026. godine i zahteva dodatne karakteristike koje će biti teško implementirati u Vrangleru - objasnio je on.

Tokom redizajna prošle godine, Vrangler je dobio više bezbednosne opreme, uključujući bolju bočnu zaštitu i ADAS sisteme kao što je detekcija umora vozača. Međutim, Montepeloso je ponovio da je Vrangler „zaista složen“ da bi se ispunili novi propisi i da će brend biti „primoran da potpuno promeni koncept Vranglera“ kako bi to postigao.

Vrangler četvrte generacije ostaće u prodaji na drugim tržištima, kao što su SAD, gde je prošle godine prodato više od 150.000 jedinica. Dakle, odluka o prestanku proizvodnje modela odnosi se samo na Evropu.

- Recimo da istražujemo, ali danas ne možemo ništa da obećamo. Nadamo se da ćemo znati više sledeće godine, kada matična kompanija Stellantis predstavi svoj strateški plan – odgovorio je on na pitanje da li Montepeloso ima neke buduće planove za Vrangler i da li bi se ikona mogla vratiti u Evropu.

Auto Ekspres takođe izveštava da je plan da se napravi potpuno električni Vrangler koji će nuditi još bolje terenske mogućnosti.