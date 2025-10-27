Slušaj vest

Legendarni terenac 4×4 SUV napušta Evropu do kraja godine. Razlozi za prekid proizvodnje su visoke emisije i novi bezbednosni propisi, a poslednji primerak će biti isporučen kupcima u prvoj polovini 2026. godine.

U ekskluzivnom intervjuu za Auto Ekspres, Marko Montepeloso, šef planiranja proizvoda za Džip u Evropi, otkrio je da je razlog za iznenadni odlazak Vranglera to što ne ispunjava brojne evropske propise, posebno one koji se odnose na bezbednost.

- Postoji nekoliko propisa koji utiču na kompatibilnost Vranglera sa evropskim standardima, kao što je bezbednosni propis koji dolazi sredinom 2026. godine i zahteva dodatne karakteristike koje će biti teško implementirati u Vrangleru - objasnio je on.

Tokom redizajna prošle godine, Vrangler je dobio više bezbednosne opreme, uključujući bolju bočnu zaštitu i ADAS sisteme kao što je detekcija umora vozača. Međutim, Montepeloso je ponovio da je Vrangler „zaista složen“ da bi se ispunili novi propisi i da će brend biti „primoran da potpuno promeni koncept Vranglera“ kako bi to postigao.

Vrangler četvrte generacije ostaće u prodaji na drugim tržištima, kao što su SAD, gde je prošle godine prodato više od 150.000 jedinica. Dakle, odluka o prestanku proizvodnje modela odnosi se samo na Evropu.

- Recimo da istražujemo, ali danas ne možemo ništa da obećamo. Nadamo se da ćemo znati više sledeće godine, kada matična kompanija Stellantis predstavi svoj strateški plan – odgovorio je on na pitanje da li Montepeloso ima neke buduće planove za Vrangler i da li bi se ikona mogla vratiti u Evropu.

Auto Ekspres takođe izveštava da je plan da se napravi potpuno električni Vrangler koji će nuditi još bolje terenske mogućnosti.

Kurir Biznis/Bizportal

Ne propustiteInfoBizTOP 10 AUTOMOBILA KOJI NE GUBE NA VREDNOSTI! Mnogi se našli i na ''crnoj listi'', a često ih Srbi voze
polovni-automobili.jpg
InfoBizPET NAJBOLJIH POLOVNJAKA DO 6.000 €! Redovno servisirani, nisu prešli ni 100.000 km, ali uvek proverite 1 stvar
polovni-automobili.jpg
InfoBizVOZAČI OBAVEZNO TREBA DA OBRATE PAŽNJU NA OVO! Imaćete ogromne troškove ako ne reagujete na vreme, evo koji su simptomi
profimedia0257780747.jpg
NovčanikOVO SU AUTOMOBILI STVORENI ZA POČETNIKE! Top lista polovnjaka sa kojima nema zime: Evo na šta obratiti pažnju i kako odabrati!
Automobili