Slušaj vest

Britanski proizvođač luksuznih kućnih aparata i modnih dodataka Dyson je 2024. godine zabeležio prvi pad prihoda u poslednje 22 godine, što upućuje na zaključak da su proizvodi te kompanije postali nedostupni za mnoge kupce, upozorava ugledni britanski dnevnik Telegraph.

- Pad prihoda Dysona je, istorijski gledano, samo blagi pad. Prodaja je i dalje više od četiri puta veća nego pre deset godina, što je rezultat prodora u Aziju i širenja na fenove za kosu i alate za oblikovanje kose – navodi pomenuti izvor, primećujući da je pad prodaje finansijske prirode jer je, dodaje Telegraph, Dyson prošle godine prodao rekordan broj proizvoda, više od 20 miliona. List podseća da je Dyson pad prihoda pripisao, između ostalog, šteti od požara u fabrici na Filipinima, uticaju valutnih rizika i prelasku sa direktne prodaje kupcima na prodavce trećih strana koji uzimaju proviziju.

- Međutim, bilo je i drugih znakova da njen uticaj na srca kupaca i njihove novčanike slabi, barem u Velikoj Britaniji. Prodaja u Velikoj Britaniji, koja je nekada činila većinu Dysonovog poslovanja, ali sada čini manje od deset procenata prihoda, pala je sa 417,1 miliona funti u 2021. na 358,2 miliona funti u 2023. – ističe britanski dnevnik.

Foto: Shutterstock

Udar konkurencije

Podseća da je Dyson prošle godine najavio da planira ukinuti oko 1000 radnih mesta u Velikoj Britaniji, što je otprilike trećina radne snage kompanije čije je sedište osnivač ser Džejms Dyson 2019. prebacio sa Ostrva u Singapur.

- Kompanija Dyson uskratila nam je komentar. Njen izvršni direktor Hano Kirner izjavio je ranije da je pad globalnih prihoda posledica jednokratnih problema, a osnivač je rekao da je firma prodala više proizvoda nego ikada ranije – dodaje list, skrećući pažnju i na poteze Dysonove konkurencije koja, ističe, dobija na zamahu. SharkNinja, prema istom izvoru, američki proizvođač kućnih aparata, ne krije pokušaje oponašanja Dysonovog uspeha sa svojim usisivačima i proizvodima za oblikovanje kose Shark. Pritom se podseća da su Dyson i SharkNinja završili na sudu zbog sumnji na kopiranje.

- SharkNinja je povećala prodaju u Velikoj Britaniji za 56 posto u 2023. na 683 miliona funti, prema evidenciji Companies Housea, iako je to uključivalo i artikle poput kuhinjskih aparata, gde se ne takmiči sa Dysonom – napominje Telegraph. Dodaje da je SharkNinja do 2022. postala najveći prodavac usisivača u Britaniji, sa trećinom tržišta, dok je Dyson ostao lider u bežičnim usisivačima.

- Numatic, britanska firma koja stoji iza usisivača Henry, koji je u potpunosti u vlasništvu 84-godišnjeg osnivača Kristofera Dankana, takođe je prošle godine povećala prodaju za devet procenata na 241 milion funti – napominje list.

Foto: Shutterstock

Skupi modeli

Rastuća konkurencija pojavila se u trenutku kada je cena sticanja Dysonove najnovije tehnologije – sa karakteristikama poput laserskog osvetljavanja prašine, kompresije prašine i raspetljavanja kose – konstantno rasla, ocenjuje britanski dnevnik. Navodi primer prvog Dysonovog bežičnog usisivača DC16 proizvedenog 2006. koji je koštao 99,99 funti prilikom lansiranja. Zatim je, prema istom izvoru, model V8 iz 2016. koštao 450 funti, a trenutni vrhunski bežični usisivač firme, V16 Piston, prodaje se za 750 funti. Dyson još uvek prodaje ranije modele po nižoj ceni, napominje Telegraph.

- Najjeftiniji Dysonov usisivač trenutno košta 249 funti, u poređenju sa 149 funti za alternativu Shark. Proizvodi firme i dalje se često nalaze na listama najboljih kupovina – komentariše dnevnik.

Istraživač na sajtu za recenzije proizvoda Which? Endrju Laflin ocenjuje da povećana konkurencija kupcima otežava opravdavanje Dysonovih cena.

- Decenijama je Dyson prednjačio kada je reč o elegantnom dizajnu i inovacijama za usisivače, prečišćivače vazduha, a u novije vreme i alate za kosu, ali ti artikli dolaze sa ogromnom cenom – često 500 funti ili više – navodi Laflin. Testiranja Laflinove stranice pokazuju da konkurenti ne samo da sustižu Dyson kada su u pitanju performanse, već su često i mnogo jeftiniji.

- Pitanje je sada može li se Dyson prilagoditi ili rizikuje da bude viđen kao luksuz koji svakodnevna domaćinstva više ne mogu da opravdaju – zaključuje sagovornik Telegrapha.

Tržište polovnih proizvoda

Potražnju za proizvodima Dysona britanski dnevnik stavlja u kontekst aktuelnih ekonomskih kretanja na Ostrvu i drugim tržištima do juče velike kupovne moći.

- Prodaja mnogih vrhunskih uređaja je pod pritiskom usled smanjene potrošnje, uzrokovane višim kamatnim stopama i rastućim računima u supermarketima. Prodaja Appleovog iPhone-a, na primer, stagnirala je. Rastuće tržište polovnih proizvoda, ubrzano sajtovima poput Facebook Marketplacea i Vinteda, takođe se pokazuje sve popularnijim među lovcima na povoljne cene – navodi Telegraph. U prilog potonjem navodi se ocena Nikolasa Faunda iz konsultantske firme Retail Economics. Premijum proizvodi, smatra Found, su pod opsadom sa tri fronta.

Foto: Shutterstock

- Reč je o pametnim kupcima pod finansijskim pritiskom, porastu platformi za preprodaju i pojačanoj konkurenciji – komentariše Found, ocenjujući da je „ključna demografska grupa na koju se Dyson oslanja tzv. aspiracioni milenijalci“. Potonja grupa, nastavlja, nesrazmerno je izložena dugotrajno visokim kamatnim stopama.

- To su potrošači srednjih i visokih prihoda, mlađe do srednje dobi koji su obično opterećeni dugovima – od velikih hipoteka do automobila na finansiranje – upozorava Found. Dodaje da su premijum uređaji među prvima koji se odlažu, smanjuju ili potpuno odbacuju kako bi se upravljalo višim životnim troškovima. Telegraph skreće pažnju na izračun Retail Economicsa prema kojem će se britansko tržište polovnih proizvoda udvostručiti do 2028.

Dyson je, podseća britanski dnevnik, mnogo više od firme za usisivače. Stručnost firme u korišćenju sitnih, efikasnih motora primenjena je na ventilatore, sušače za ruke, prečišćivače vazduha i, možda najuspešnije – na proizvode za negu kose, dodaje se.

- Dyson je objavio da su proizvodi poput njegovog Supersonic fena za kosu i Airwrap alata za oblikovanje činili 30 procenata američkog poslovanja firme u 2023, što je odeljenje učinilo najbrže rastućim. Među obožavaocima Airwrapa su Bijonse i Lejdi Gaga – komentariše Telegraph.

Električni automobili

Podseća i na neke manje uspešne poteze kompanije, navodeći primer iz 2022. godine – lansiranje proizvoda Dyson Zone, slušalica sa poništavanjem buke od 750 funti, sa ugrađenim prečišćivačem vazduha postavljenim preko usta vlasnika.

- Kompanija je radila na Zoneu šest godina, ali je prekinula proizvodnju slušalica manje od tri godine nakon njihovog izlaska, a sin Sira Džejmsa, Džejk Dyson, priznao je da ih kupci nisu prihvatili – podseća list.

Kao primer neuspešne Dysonove kampanje, dnevnik navodi i projekat proizvodnje električnih automobila najavljen 2017. godine. Osnivač kompanije, podseća se, obećao je ulaganje od 2,5 milijardi funti u električne automobile.

Plan Dysona bio je lansiranje električnih vozila na tržište do 2020. godine, ali je odbačen nakon dve godine zbog zabrinutosti da projekat nije komercijalno isplativ – ističe Telegraph, podsećajući kako se ser Džejms Dyson sa planova za električna vozila prebacio na proizvodnju baterija, ali, zaključuje, ni taj proizvod još nije lansiran na tržište. Osnivač Dysona, dodaje se, ponosi se inženjerskom veštinom i sposobnošću da uči iz grešaka.

Mnoge od njihovih novijih inovacija bile su u okviru njihovih osnovnih delatnosti. U maju je kompanija predstavila PencilVac, najtanji usisivač na svetu, sa sakupljačem prašine smeštenim u dršci usisivača.