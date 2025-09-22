Slušaj vest

Ruski gigant "Gasprom" ustupio je svoje akcije u Naftnoj industriji Srbije, i što je zanimljivo, zadržao samo jednu.

Akcionarsko društvo "Intelidžens" iz Sankt Peterburga preuzelo je od "Gasproma" 11,3 odsto akcija NIS-a.

Inače, i ta firma je ćerka "Gasproma", a transakcija je završena u petak, 19. septembra.

U NIS-u sada najveći udeo ima "Gaspromnjeft" sa 44,85 odsto, drugi akcionar je država Srbija sa 29,87, a treći je "Intelidžens" sa udelom 11,3 odsto. Ostalo su mali akcionari.

Pre dva dana, Naftna industrija Srbije uputila je novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za odlaganje sankcija, jer poslednje jednomesečno produženje ističe 26. septembra.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da se plaši da više neće biti odlaganja sankcija NIS-u.

Kurir Biznis/RTS

