U Šumadiji raste potražnja za ovim prozivodom: Ne pitaju za cenu, rodilo kao nikada do sada
Septembar je udarni mesec za pripremu ajvara, pa je logično što se paprika na pijacama najpre proda.
Poljoprivrednici iz sela oko Aranđelovca su zadovoljni - paprika je dobro rodila i to one sorte od kojih se dobija najukusniji ajvar.
Foto: RINA
- Papriku u plasteniku gajimo godinama. Sadili smo razne sorte koje su zastupljene na našem tržištu, "slonovo uvo" je nekako za ajvar bila ponajbolja sorta, a ove godine posadili smo i "slonovu nogu" tako da su te dve sorte rodile kao nikada do sada - priča Dušica Šešević iz sela Banja kod Aranđelovca.
- Na strukovima ima i po sedam, osam velikih paprika koje se jedva drže. Krupne su i mesnate. Jedna je teška do pola kilograma! - kaže Dušica.
Kilogram ove paprike je od 150 do 200 dinara.
