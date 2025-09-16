Slušaj vest

Septembar je udarni mesec za pripremu ajvara, pa je logično što se paprika na pijacama najpre proda.

Poljoprivrednici iz sela oko Aranđelovca su zadovoljni - paprika je dobro rodila i to one sorte od kojih se dobija najukusniji ajvar.

1665651851-ajvar.jpg
Foto: RINA

- Papriku u plasteniku gajimo godinama. Sadili smo razne sorte koje su zastupljene na našem tržištu, "slonovo uvo" je nekako za ajvar bila ponajbolja sorta, a ove godine posadili smo i "slonovu nogu" tako da su te dve sorte rodile kao nikada do sada - priča Dušica Šešević iz sela Banja kod Aranđelovca.

- Na strukovima ima i po sedam, osam velikih paprika koje se jedva drže. Krupne su i mesnate. Jedna je teška do pola kilograma! - kaže Dušica.

Kilogram ove paprike je od 150 do 200 dinara.

unnamed(1).jpg
Tegle domaćeg ajvara
IMG-20250907-WA0040.jpg
Tegle domaćeg ajvara