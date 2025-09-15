Slušaj vest

Stanje mirovanja ili "zamrzavanje" omogućava firmi da radi na rešavanju i prevazilaženju krize tokom privremenog prekida delatnosti. To mogu uraditi samo preduzetnici, ali ne i d.o.o., ortačka društva i ostala pravna lica.

Kada bude siguran u svoju odluku, preduzetnik kod Agencije za privredne registre (APR) može registrovati privremeni prekid delatnosti ili trajno zatvoriti radnju. Ova promena zove se promena vremena trajanja preduzetnika, rekli su iz APR-a.

Za registraciju te promene potrebno je podneti registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku upisanom u Registar privrednih subjekata i dodatak 06 (Prekid, odnosno nastavak obavljanja delatnosti preduzetnika), uz koju se dostavlja APR-u dokaz o uplaćenoj naknadi za registraciju promene podatka o preduzetniku (Visina naknade za registraciju promene podataka iznosi 850,00 dinara, a ako je prijava elektronska 750,00 dinara).

"Najvažnije, privredna društva ne mogu stavljati firmu u stanje mirovanja. To mogu samo preduzetnici", istakli su iz APR.

Neograničen broj zahteva za "zamrzavanje" poslovanja

Za vreme mirovanja preduzetničke delatnosti preduzetnik ne sme da nastavlja da obavlja delatnost, ali račun u banci i dalje postoji što znači da može vršiti plaćanja preko svog poslovnog računa.

Preduzetnik je u obavezi da plati taksu i u godini u kojoj je započeo prekid delatnosti kao i u narednoj godinu u odnosu na godinu u kojoj je stupio u privremeni prekid.

"Zamrzavanje" je moguće vršiti i više puta u toku godine bez obaveze navođenja razloga za to i svaki put se regularno nastavlja rad podnošenjem prijave APR-u o privremenom prekidu obavljanja delatnosti. Može se navesti tačan datum početka zamrzavanja i kraj istod, a može da stoji "do ponovnog otvaranja". Preduzetnik u pretrazi APR-a i dalje ima "aktivan" status, a nije izbrisan iz registra jer je to potpuno drugačija procedura.

