Taj potez britanske kompanije usledio je nakon što je kompanija već više od 10 godina angažovana na reciklaži odeće putem svog programa "Još jedan život”, u saradnji sa dobrotvornom organizacijom Oksfam, kojoj ide 15 odsto profita od prodaje na „Ibeju”, piše "Gardijan”.

Kupci koji doniraju polovnu odeću iz te kompanije dobiće vaučer od šest evra za kupovinu proizvoda u vrednosti od najmanje 40 evra u prodavnicama ili onlajn. Da bi učestvovali, kupci mogu da ispune obrazac ili da skeniraju kju-ar kod u prodavnicama, a zatim da pošalju svoju donaciju putem besplatne lokalne kurirske službe. Kompanija će, u saradnji sa kompanijom „Reskined”, koja je specijalizovana za popravku i preprodaju, očistiti i popraviti najbolje donirane artikle, koji će potom biti oglašeni u prodavnici na „Ibeju”.