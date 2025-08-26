Slušaj vest

Gotovo 70% kupaca na pet najvećih evropskih tržišta bira sivu, belu ili crnu boju.

Prema najnovijim podacima kompanije Jato Dynamics, siva je najpopularnija boja sa 27,3%, a slede je bela (22%) i crna (18%). Plavu boju odabralo je 12,1% kupaca, dok je crvena privukla samo 7,4% kupaca.

Ovaj trend se jasno vidi na primeru automobila Reno Klio. Iako se u marketinškim kampanjama promoviše u živoj plavoj boji, kupci se uglavnom opredeljuju za tradicionalne nijanse, vođeni praktičnim razlozima.

Proizvođači imaju priliku da ponude ekspresivne palete boja Foto: Jakov Milošević

Marketinške kampanje koriste smele boje kako bi privukle pažnju i stvorile emocionalnu vezu sa kupcima, dok se u stvarnosti većina opredeljuje za konzervativnije izbore. Glavni razlog je želja da se sačuva vrednost automobila, jer se neutralne boje lakše prodaju kao polovne. Uprkos tome, neki modeli poput Fijata 500 i novog Renoa 5 uspevaju da privuku kupce živahnim bojama, kao što su žuta, zlatna, crvena i plava, i to znatno iznad proseka tržišta.

Kada kupci daju prednost emotivnim u odnosu na racionalne kriterijume, proizvođači imaju priliku da ponude ekspresivne palete boja i postave više cene. Zanimljiv je i primer Fijata, koji je u potpunosti izbacio sivu boju iz svoje ponude.