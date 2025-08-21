Slušaj vest

Dinar je danas promenio vrednost prema evru i zvanični srednji kurs je 117,1667 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1735 dinara za jedan evro.

Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.