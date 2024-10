- Za to postoji i odluka suda u Strazburu u kojoj oni smatraju da je država odgovorna za državna preduzeća. Zašto da plaćate kamate i sudske troškove ukoliko dođe do tužbi. Besmislica je što država nije uzela na sebe sve to i isplatila tim ljudima koji su toliko dugo bili bez prihoda. To bi bilo mnogo bolje, jer to nije nikakav finansijski udar za budžet, a oni će prvo od tih para da plate dugove i državi će se te pare vratiti u obrtu - ističe Pavlović.

- Ni jedan zakon to ne zabranjuje. To nije obaveza lokalne samouprave, ali ukoliko ona to može, ima sredstava i želi ona to može da uradi bez ikakve zakonske prepreke. Ne postoji poseban zakon koji se bavi ovim pitanjem, jedini koji se može primeniti u ovom slučaju je Zakon o stečaju. Pitanje koje se sad postavlja je je koji nivo zarada se uzima za isplatu radnicima. Da li će to biti one iz 1998. godine kada su primali platu 13.000 dinara, iz 1999. kada je ona bila 15.000 ili iz 2000. godine kada je iznosila 29.000. Ta isplata dolazi u obzir ako se priznaju sve kamate od tada do danas - kaže Savićeva.