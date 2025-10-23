Slušaj vest

Ministarka je navela da je za diverzifikaciju pravaca i izvora snabdevanja gasom neophodno i razvijanje transportnog sistema unutar države, kao i da je Srbija deo zajedničkog mehanizma EU za nabavku gasa.

- Razvijamo i projekte za nove pravce i izvore snabdevanja uz pomoć EU, gasne interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, sa namerom da ih završimo do 2027. godine i koje bi bile u upotrebi već od 2028. godine. Postoje izazovi sa finansiranjem gasne infrastrukture, što se mora prevazići, jer je gas bazna energija koja je potrebna za bezbednu dekarbonizaciju energetskog sektora - rekla je ministarka.

Ona je podsetila da je gotova studija izvodljivosti za gasni interkonektor Srbija-Severna Makedonija i da je u finalnoj fazi izrada projektno-tehničke dokumentacije.

Naglašeno je da je energetika izuzetno važno polje saradnje između EU i Srbije, kao i da su uspešno sprovodeni infrastrukturni projekti koji su povećali sigurnost snabdevanja energentima u Srbiji.

- Preko gasne interkonekcije Srbija-Bugarska uspešno se snabdevamo prirodnim gasom iz Azerbejdžana, odakle dobijamo sigurne količine gasa, uz fleksibilnost da ih povećamo u zavisnosti od potrebe. Ujedno proširujemo naše podzemno skladište gasa, dok koristimo i skladišta u Mađarskoj kako bismo obezbedili sigurnost snabdevanja i rezerve ukoliko dođe do poremećaja - rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Šef delegacije i ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat istakao je da je energetika važno polje saradnje izmešu EU i Srbije i istakao je da je Evropska unija spremna da pruži podršku Srbiji u pripremi i izgradnji alternativnih pravaca snabdevanja energentima.

Biznis Kurir

BONUS VIDEO: