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Plaćanje računa, slanje novca prijatelju ili instant plaćanje putem mobilne aplikacije deo su svakodnevice. Ove jeseni, tri takve transakcije mogu da budu i ulaznica za AikBank nagradnu igru, u kojoj je glavna nagrada stan od 98 kvadratnih metara u Beogradu.

Pravila su jednostavna: potrebno je da imate otvoren dinarski tekući račun u AikBank i da od 5. oktobra do 16. novembra 2026. godine putem nove AikBank mobilne aplikacije obavite tri transakcije ka drugim licima, svaku u iznosu od najmanje 500 dinara. U obzir dolaze plaćanja računa, instant plaćanja, slanje novca prijateljima na broj telefona putem usluge Prenesi i drugi prenosi novca koji ispunjavaju uslove nagradne igre.

Glavna nagrada je stan od 98 kvadratnih metara u stambenom kompleksu Sunnyville u Beogradu, ali nagradni fond obuhvata ukupno 64 nagrade. Među njima su putovanja u Pariz i u Madrid, tri iPhone 17 Pro Max telefona, tri Samsung Z Fold telefona, dva Avanti-Montari električna bicikla, tri para AirPods Max 2 slušalica, 20 vaučera za kupovinu u Sport Vision prodavnicama, 20 vaučera za Ananas platformu i 10 paketa MediGroup premijum zdravstvenog osiguranja.

Za učešće nije potrebno da budete dugogodišnji klijent banke. Ako već imate račun u AikBank, dovoljno je da ažurirate mobilnu aplikaciju i obavite tri kvalifikovane transakcije u predviđenom periodu. Ako još niste klijent, račun možete otvoriti potpuno online, za oko 15 minuta, koristeći samo svoj mobilni telefon. Na ovaj način možete otvoriti bilo koji od tri paketa računa u ponudi AikBank: Aik Start, Aik Advance i Aik Supreme, a njih možete otvoriti i u bilo kojoj od preko 110 filijala banke u 58 gradova širom Srbije.

Izvlačenje nagrada zakazano je za 18. novembar 2026. godine, a sve detalje u vezi sa nagradnom igrom možete pronaći na www.aikbank.rs.