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Koliko lekari u Hrvatskoj zaista zarađuju i da li su dovoljno plaćeni za odgovornost i uslove rada? Ova pitanja pokrenula su raspravu na Redditu, u kojoj su zdravstveni radnici izneli svoja iskustva i otkrili koliko iznose njihove plate sa dežurstvima i bez njih.

Jedna lekarka koja je radila u bolničkoj hitnoj pomoći navela je da joj je prosečna mesečna plata bila nešto veća od 2.500 evra. Ipak, istakla je da iza tog iznosa stoje izuzetno stresni uslovi rada, velika odgovornost i traumatične situacije sa kojima se lekari svakodnevno suočavaju.

Prema njenim rečima, dešava se da zaposleni ostaju na poslu i nakon završetka smene, a da ti dodatni sati nisu uvek plaćeni. Upozorila je i na nedostatak poštovanja prema zdravstvenim radnicima, kao i na psihičko opterećenje koje može da dovede do sagorevanja.

Koliko zarađuju lekari bez dežurstava?

Prema komentarima učesnika rasprave, specijalizanti bez dežurstava zarađuju oko 1.900 evra mesečno, dok se osnovne plate specijalista najčešće kreću između 2.300 i 2.600 evra.

Dežurstva i prekovremeni sati mogu značajno da povećaju ukupna primanja. Jedan komentator naveo je da dodaci mogu iznositi nekoliko stotina evra mesečno, u zavisnosti od broja odrađenih smena.

Drugi učesnik rasprave tvrdi da specijalisti u bolnicama mogu da zarade između 3.000 i 3.500 evra mesečno, dok pojedini, uz veći broj dežurstava i prekovremenih sati, mogu da dostignu i 5.000 evra neto.

Ipak, važno je razlikovati osnovnu platu za redovno radno vreme od ukupnih primanja koja uključuju dodatke za noćni rad, vikende, praznike i prekovremene sate.

Jedan lekar radio čak 72,5 sata prekovremeno

Koliko dodatnog rada može da stoji iza većih primanja pokazuje iskustvo jednog lekara na specijalizaciji. On je naveo da gotovo svakog meseca radi najmanje 40 prekovremenih sati, dok je u junu i avgustu imao čak 72,5 dodatnih sati.

U raspravi su pomenuti i primeri specijalista čija ukupna mesečna primanja, prema tvrdnjama komentatora, dostižu i 5.000 evra neto. Jedan korisnik naveo je i primer zdravstvenog radnika čiji je bruto iznos na platnoj listi bio oko 10.700 evra, ali nije precizirao koliko je dežurstava i prekovremenih sati bilo potrebno za takvu zaradu.

Da li su lekari dovoljno plaćeni?

Dok jedni smatraju da su visoka primanja opravdana zbog godina školovanja, odgovornosti i zahtevnih uslova rada, drugi ističu da veće zarade često podrazumevaju i manje slobodnog vremena.

Učesnici rasprave posebno su ukazali na stres, iscrpljenost i neprijatnosti koje zdravstveni radnici doživljavaju u kontaktu sa pacijentima.