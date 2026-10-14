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Američki regulatori kaznili su Bank of America (Banku Amerike) sa 1,21 milijardom dolara zbog obimnih propusta u otkrivanju potencijalnog pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, a iz banke su naveli da će ova kazna uticati na njihovu zaradu u trećem kvartalu.

Ministarstvo finansija SAD saopštilo je da je ova kazna, treća po veličini u istoriji tog ministarstva, izrečena zato što banka nije prijavila više od 5 milijardi dolara sumnjivih aktivnosti, uključujući i milijardu dolara za koje se smatra da predstavljaju rizik po nacionalnu bezbednost.

„Finansijske institucije su na prvoj liniji odbrane naše ekonomske i nacionalne bezbednosti. Kada banka ove veličine ne ispuni svoje obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i primenom sankcija, posledice sežu daleko izvan njenih zidova, izlažući celokupan finansijski sistem SAD značajnim rizicima od nezakonitog finansiranja - izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

Šta im se stavlja na teret

Ministarstvo finansija je istaklo da je banka „dala prioritet svojim prihodima“ prilikom pravljenja programa usklađenosti sa zakonom, kao i da se previše oslanjala na istrage spoljnih strana – poput policije i drugih finansijskih institucija – umesto na sopstvene interne kontrole.

Banka Amerike sada je u obavezi da angažuje nezavisnu treću stranu koja će pregledati prethodne transakcije, identifikovati sumnjive aktivnosti koje banka nije otkrila na vreme i prijaviti ih nadležnim organima.

„Usklađenost sa propisima o finansijskom kriminalu je ozbiljna stvar i naša je odgovornost da to radimo ispravno. Uložili smo milijarde dolara u tehnologiju i posvetili hiljade zaposlenih borbi protiv finansijskog kriminala, a naš tim je posvećen završetku posla koji je potreban da se reše pitanja koja su regulatori pokrenuli - rekao je portparol Banke Amerike u saopštenju.

Kao deo ukupne sume, Kancelarija kontrolora valute (OCC) izrekla je građansku kaznu od 750 miliona dolara – što je najveća kazna u istoriji ovog regulatornog tela – navodeći kao razlog to što banka nije ispravila nedostatke u svojim programima protiv pranja novca na koje joj je ukazano još 2024. godine.

Dodatni penali

Pored toga, banka je platila i 11,6 miliona dolara Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) zbog više od 400 kršenja sankcija. Prema navodima Ministarstva finansija, banka je greškom obradila milionske uplate koje krše programe sankcija usmerene na zemlje poput Rusije i Irana.

Ova vest dolazi samo nekoliko dana nakon što je i kompanija American Express kažnjena sa 350 miliona dolara zbog sličnih propusta u sprečavanju pranja novca.