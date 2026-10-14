Slušaj vest

Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležen je rast cene teladi simentalske rase (težine od 80 do 120 kg). Cena se kretala u rasponu od 700 do 1.000 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena iznosila 900 din/kg. Za razliku od prethodnog perioda, u ponudi su se našli bikovi i krave za klanje. Bikovi su se prodavali po ceni od 450 din/kg, a krave za klanje po 300 din/kg, uz prosečnu ponudu svih kategorija.

S druge strane, u klanicama zlatiborskog kraja došlo je do pada otkupnih cena bikova (450 din/kg), krava za klanje (310 din/kg) i teladi (730 din/kg). Obim otkupa bikova bio je slab, dok je otkup teladi i krava za klanje bio na prosečnom nivou.

U klanicama na području Južnobačkog okruga zabeležen je pad otkupnih cena junadi teže od 480 kg. Cena se kretala od 430 do 450 din/kg, uz dominantnih 440 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je u okviru proseka.

U klanicama na teritoriji Loznice zabeležena je niža otkupna cena bikova simentalske rase (preko 500 kg). Raspon cena iznosio je od 450 do 470 din/kg, a najčešća otkupna cena bila je 460 din/kg.

Otkup junadi teže od 480 kg vršen je po nižoj ceni u odnosu na prethodni period - 450 din/kg, uz dobar obim otkupa u klanicama na području Šapca.

Za razliku od prethodnog perioda, u klanicama na teritoriji Čačka zabeležen je otkup muške i ženske teladi simentalske rase (80–120 kg). Ženska telad otkupljivana su po ceni od 750 din/kg, a muška po 780 din/kg. Takođe je zabeležen dobar otkup bikova, krava za klanje i junadi, uz stabilne cene koje se nisu menjale u odnosu na prethodni period.

Pad cena tovljenika u klanicama

U klanicama na području Južnobačkog okruga zabeležen je pad otkupne cene prasadi (16–25 kg). Raspon cena kretao se od 270 do 300 din/kg, dok je dominantna cena iznosila 280 din/kg, uz prosečan obim otkupa. Takođe je zabeležen otkup tovljenika: kategorija od 80 do 120 kg otkupljivala se po ceni od 230 din/kg, dok je cena za teže tovljenike (preko 120 kg) iznosila 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu evidentiran je rast cene prasadi težine od 16 do 25 kg. Cene su se kretale u rasponu od 260 do 300 din/kg, a najčešća prodajna cena bila je 300 din/kg. Pored prasadi, u ponudi su se našli tovljenici, krmače za klanje i priplodne nazimice, čije se cene nisu menjale u odnosu na prethodni period.

prasići Foto: Aleksandar Malivuk/Shutterstock

U klanicama lozničkog kraja došlo je do pada otkupne cene tovljenika (80–120 kg), pa je najčešća cena iznosila 200 din/kg. Otkup prasadi vršen je po nepromenjenoj ceni u odnosu na prethodnu nedelju, a obim otkupa obe kategorije bio je na dobrom nivou.

U klanicama na području Šapca zabeležen je pad otkupne cene prasadi (16–25 kg). Otkupna cena iznosila je 330 din/kg, uz dobar obim otkupa.

Niže otkupne cene tovljenika mase od 80 do 120 kg zabeležene su u klanicama Srednjobanatskog okruga, gde se kilogram plaćao od 210 do 250 dinara, uz dobar odziv proizvođača.

Na stočnoj pijaci u Vranju prasad težine od 16 do 25 kg nudila su se po ceni od 300 do 350 din/kg, dok je najčešća prodajna cena iznosila 320 din/kg. To predstavlja poskupljenje u odnosu na prethodnu nedelju, iako je ponuda na pijaci bila dobra.

Poskupljenje koza i jaradi na pijaci u Vranju

Na stočnoj pijaci u Vranju u ponudi su bila jagnjad, ovce, koze i jarad. Poskupljenje je zabeleženo kod koza i jaradi, dok su cene ovaca i jagnjadi ostale nepromenjene. Cena koza kretala se od 230 do 300 din/kg, dok je najčešća prodajna cena iznosila 240 din/kg, uz ponudu od dvadesetak grla. Jarad su se najčešće kupovala po ceni od 430 din/kg, uz raspon cena od 400 do 450 din/kg. Jagnjad su prodavana po ceni od 480 din/kg, a ovce po 230 din/kg.

Zbog izuzetno slabe ponude jagnjadi na stočnoj pijaci u Pirotu, prodajna cena dostigla je 600 din/kg. Kao i u prethodnom periodu, raspon ponuđenih cena kretao se od 500 do 600 din/kg.

Foto: Shutterstock

U klanicama zlatiborskog kraja zabeležen je dobar otkup jagnjadi. Cena se kretala od 420 do 430 din/kg, uz dominantnu cenu od 430 din/kg. Slična situacija zabeležena je i na stočnoj pijaci u Užicu, gde je raspon cena iznosio od 420 do 440 din/kg, uz istu dominantnu cenu kao u klanicama - 430 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Smederevu zabeležena je slaba ponuda jagnjadi, dok je ponuda ovaca i šilježadi bila na prosečnom nivou. Cene svih kategorija ostale su na nivou iz prethodnog perioda.