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Gotovo svako domaćinstvo koje koristi centralno grejanje trenutno se dodatno zagreva nekim električnim grejnim uređajem, s obzirom na to da su temperature pale na oko 15 stepeni.

Inženjer elektrotehnike Miroslav Sarić kaže da praksa pokazuje kako najveći računi za struju nastaju upravo u ovom prelaznom periodu, jer građani ne vode dovoljno računa o potrošnji i dogrevaju prostorije čime god stignu.

- Posle prolećnih dana suočili smo se sa stvarnošću i pravim jesenjim vremenom, zbog čega smo odmah posegnuli za klima-uređajima. Činjenica je da mnoga domaćinstva koriste klime za zagrevanje prostorija. Inverterski klima-uređaj daleko je najisplativije i najekonomičnije rešenje jer, zahvaljujući principu toplotne pumpe, za jedan kilovat-sat utrošene električne energije isporučuje tri do četiri kilovat-sata toplotne energije. Zbog toga je nekoliko puta efikasniji od bilo kog klasičnog grejača - kaže on na početku razgovora.

Međutim, naglašava da efikasnost grejanja nije ista u svim uslovima.

- Zavisi od spoljne temperature, kvaliteta uređaja, načina rada i pravilne ugradnje. Zato prilikom kupovine nije dovoljno gledati samo cenu i oznaku od 12.000 ili 18.000 BTU. Za grejanje treba obratiti pažnju na SCOP, odnosno deklarisani koeficijent sezonske efikasnosti, kao i na kapacitet grejanja pri niskim temperaturama i raspon radnih temperatura uređaja - dodaje inženjer.

I toplota i ušteda

Iako klima-uređaj može da radi neprekidno, inženjer objašnjava da se ušteda na računu može osetiti ako prilikom njegovog uključivanja snizimo zadatu temperaturu za jedan stepen.

- Čim im postane hladno u kući, građani odmah podese klimu na 30 stepeni, misleći: ledeno je, sada ću brzo da se zagrejem. Ne! To je upravo najveća greška. Treba da snizimo zadatu temperaturu za jedan stepen i osetićemo uštedu na računu. S druge strane, ako neku prostoriju želimo da zagrevamo duže vreme, klima-uređaj ne treba da isključujemo, već da ga podesimo na nešto nižu temperaturu, jer čestim uključivanjem i isključivanjem možemo samo da povećamo potrošnju električne energije - objašnjava on.

Foto: Shutterstock

- Govorimo o prelaznom periodu. Takođe, kada izlazimo iz stana, klimu možemo da ostavimo uključenu na 20 stepeni, ne više.

Obavezno očistite klima-uređaj

Jedan od načina za smanjenje računa za struju jeste i priprema klima-uređaja za dodatno grejanje, na šta, kako naglašava inženjer, malo građana obraća pažnju.

- Ljudi čiste klime pre početka letnje sezone, a zaboravljaju da isto treba da urade i pre nego što odluče da ih koriste za grejanje, odnosno dogrevanje. Zato je veoma važno očistiti filtere jer prljavi filteri primoravaju kompresor da radi intenzivnije, zbog čega troši znatno više struje - savetuje on.

Dobra opcija za dodatno grejanje je i TA peć, naročito ako se puni isključivo noću, kada je električna energija četiri puta jeftinija, naglašava inženjer.

- Velika prednost TA peći je to što skladišti toplotu, pa može da se puni kada je električna energija jeftinija, a zatim da greje tokom dana. Jeste glomazna, teška i manje prilagodljiva od klima-uređaja, ali je grejanje pomoću nje svakako povoljnije.

Ako vam je potrebno ciljano grejanje prostorija u kojima boravite kratko, rešenje mogu da budu grejalice.

- U kupatilu se zadržavamo najkraće, pa je za tih nekoliko minuta grejalica svakako najpraktičnije i najjeftinije rešenje. Imamo kvarcne i halogene grejalice koje pružaju neposredan osećaj toplote, bez trošenja energije na zagrevanje vazduha u celoj prostoriji. Naravno, čim ih isključimo, toplota nestaje - kaže on.

Ove uređaje izbegavajte, troše mnogo struje

Inženjer naglašava da bi uljne radijatore i kalorifere trebalo izbegavati jer mogu da povećaju račun za struju.

- Te ventilatorske grejalice možete da koristite samo kratkotrajno, kao što sam rekao, na primer za brzo zagrevanje kupatila pre tuširanja. Brzo greju, ali troše mnogo električne energije i bučne su.

Ljudi koriste grejalice za dogrevanje stana Foto: Shutterstock

Inženjer podseća i na nekoliko jednostavnih načina da se smanji potrošnja.