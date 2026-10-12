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Ministarstvo za brigu o selu i dalje aktivno rukovodi programima dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, obnovu seoskih domova kulture i podršku preduzetnicima u ruralnim krajevima.

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji je obrazložio detalje ovog programa bio je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu.

Opstanak sela

Krkobabić je rekao da je najbitnija politička volja kako bi se očuvala srpska sela, ali da je potrebno planiranje kako će se ona dalje razviti.

- Moramo da imamo plan, da pristupimo sistemski rešavanju problema od pitanja vezanih za egzistenciju, a to su krov nad glavom, potom infrastruktura, voda, kanalizacija, tok društvenog standarda... Ključ je kako udovoljiti mladim ženama i devojkama da one reše da ostanu u selima Srbima. Ako one reše da odgajaju porodicu u selima, onda smo pobedili bitku. One će na ovo reći u redu, pa će normalno da kažu da im damo vrtiće, zdravstvenu zaštitu i da deca mogu da idu u školu, ali i zanatske neophodne usluge. Da ne gajimo iluziju, pored političke volje i plana, potrebno je mnogo novca - rekao je Krkobabić.

Ipak, naše Ministarstvo za brigu o selu pomaže ljudima koji bi da nastave život na selu, pa je Krkobabić izneo koliko ljudi je dosad korisnik ovog programa.

05:44 BESPOVRATNA SREDSTVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE! Krkobabić za Kurir izneo detalje:"Ključ je u mladim ženama i devojkama" Izvor: Kurir televizija

- Urađen je čitav program za preporod sela, neka građani pročitaju šta smo uradili sa Akademijom nauke i umetnosti, preduzimamo praktične korake. Mi smo 4.400 napuštenih seoskih kuća uselili mladim ljudima, dobili su 1.200.000 sredstva i sada su kupili i to su njihove kuće. Najavljena su izdvajanja 5-7 milijardi evra, to je ozbiljan novac da damo odgovor na ovo pitanje, inače će selo da ostane nostalgija. Potrebno nam je uporište, to su naša sidra koja vežu državu Srbiju - govori Krkobabić.

Poljoprivreda

Sve više mladih ne gleda na poljoprivredu kao robusan posao, već kao unosan biznis, pa je Krkobabić pojasnio o kakvoj delatnosti je reč kada se praksa uzme u obzir.

- Poljopriveda je ozbiljan posao i ona je u 21. veku nešto sasvim novo, ali može da bude dodatni izvor prihoda. Mladi ljudi, iz mog iskustva, bave se i drugim zanimanjima poput etno turizma, ali i poslovi koji se rade od kuće. Cela stvar oko veštačke inteligencije je na klik mladim stručnim ljudima koji žive na selu. Oni dobiju svoj mir, dvorište, uređenje, imaju sjajne magistralne puteve, stignu očas posla svuda, nema više preprekao kao ranije, svako tamo ima automobil. Dakle, mladi se bave najrazličitijim zanimanjima, lepeza je veoma široka, a mi im daje podršku da pokrenu neku delatnost u iznosu od 10.000 evra bespovratnih sredstava - govori Krkobabić

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