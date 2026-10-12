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Poreska uprava raspisaće u sredu, 14. oktobra, konkurs za prijem 260 pripravnika na 94 radna mesta, objavila je danas Poreska uprava, navodeći da se time pruža prilika mladima da steknu prva praktična iskustva i upoznaju se sa radom državne uprave.

Sve potrebne informacije o uslovima konkursa, postupku prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji, kao i odgovarajući obrasci, biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave, u delu "Konkursi“.

Prijava na konkurs moći će da se podnese i elektronskim putem, a link za elektronsko podnošenje prijave biće dostupan ispod svakog radnog mesta u okviru teksta konkursa.