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Ako živite i radite u Nemačkoj i morate da se preselite u iznajmljeni stan, sigurno ste se suočili sa pitanjem da li stanodavac ima pravo da zadrži jedan ključ za sebe ili je dužan da preda sve primerke. Prema nemačkom zakonodavstvu i stavu strukovnih udruženja, pravna situacija je potpuno jasna.

Iz Nemačkog udruženja stanara (Deutscher Mieterbund - DMB) naglašavaju da stanar ima pravo na potpunu privatnost i posedovanje svih postojećih ključeva ulaznih vrata.

- Stanar mora da dobije sve ključeve stana kojima stanodavac raspolaže - ističe Juta Hartman iz DMB-a.

Bez izričitog pristanka stanara, vlasnik nekretnine ni pod kojim uslovima ne sme da zadrži rezervni ključ. Svako tajno zadržavanje ključa ili samovoljan ulazak u iznajmljeni stan predstavljaju kršenje nepovredivosti doma i ugovora o zakupu.

Šta u hitnim slučajevima?

Ipak, stanari imaju zakonsku obavezu da omoguće pristup stanu u vanrednim i hitnim situacijama, na primer u slučaju pucanja vodovodne cevi, curenja gasa ili razbijenog prozora tokom oluje. Međutim, to ne znači da ključ mora da bude kod vlasnika stana. Dovoljno je da stanar, na primer tokom godišnjeg odmora ili dužeg odsustva, poveri ključ komšiji od poverenja ili poznaniku koji živi u blizini.

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Dovoljno je da stanodavca ili kućepazitelja (Hausmeistera) pismeno ili telefonski obavesti o tome ko ima ključ i na koji broj telefona može da bude dostupan u hitnom slučaju.

Šta ako ste već dali ključ vlasniku?

Zbog izuzetno teške situacije na nemačkom tržištu nekretnina, mnogi kandidati prilikom potpisivanja ugovora pristaju da ostave ključ vlasniku kako ne bi ugrozili svoje šanse da dobiju stan.

Stručnjaci napominju da se takva situacija naknadno može promeniti bez pravnih posledica. Prema sudskoj praksi, ustupanje ključa stanodavcu može da se opozove u bilo kom trenutku.