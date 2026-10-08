Građanima brža usluga katastra: Bez posrednika, bez zakazivanja, bez suvišnih troškova - kreće od ponedeljka! Evo svih detalja
Inicijative građana, koje su Republičkom geodetskom zavodu stizale putem mejl adrese "Direktno direktoru" i putem društvenih mreža, urodile su plodom.
Na svim šalterima katastra u Republici Srbiji građani će moći da podnose zahteve lično, bez suvišnih troškova i bez zakazivanja podnose zahteve počev od ponedeljka, 12. oktobra.
Ovo je 10 različitih vrsta zahteva koje će građani moći sami da podnose:
- Brisanje zabeležbe maloletstva
- Brisanje zabeležbe plodouživanja
- Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu
- Promena ličnih podataka fizičkog lica (ime, prezime, prebivalište)
- Promena naziva i sedište pravnog lica
- Ispravka podataka o upisanim imaocima prava
- Ispravka tehničke greške
- Upis zabeležbe spora
- Vanredni pravni lek - ponavljanje postupka
- Vanredni pravni lek - poništaj konačnog rešenja
Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva.
Ostale vrste zahteva, zbog njihove kompleksnosti, a u skladu sa važećim propisima i dalje će podnositi profesionalni korisnici. Ipak, imajući u vidu zahteve građana da se lično obrate katastru i troškove angažovanja profesionalnih korisnika, RGZ je pokrenuo inicijativu za izmenu propisa. Na taj način bi, u narednom periodu, građanima bilo omogućeno da, ukoliko to žele, sve zahteve sami podnose u službama katastra i tako izbegnu bespotrebne troškove trećih lica.