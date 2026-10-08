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Inicijative građana, koje su Republičkom geodetskom zavodu stizale putem mejl adrese "Direktno direktoru" i putem društvenih mreža, urodile su plodom.

Na svim šalterima katastra u Republici Srbiji građani će moći da podnose zahteve lično, bez suvišnih troškova i bez zakazivanja podnose zahteve počev od ponedeljka, 12. oktobra.

Ovo je 10 različitih vrsta zahteva koje će građani moći sami da podnose:

- Brisanje zabeležbe maloletstva

- Brisanje zabeležbe plodouživanja

- Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu

- Promena ličnih podataka fizičkog lica (ime, prezime, prebivalište)

- Promena naziva i sedište pravnog lica

- Ispravka podataka o upisanim imaocima prava

- Ispravka tehničke greške

- Upis zabeležbe spora

- Vanredni pravni lek - ponavljanje postupka

- Vanredni pravni lek - poništaj konačnog rešenja

Foto: Kurir

Za određene zahteve plaćaju se propisane administrativne takse, a potrebna dokumentacija zavisi od vrste zahteva.