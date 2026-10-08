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Avgustovska inflacija u Srbija bila je manja nego u Evropskoj uniji (EU) i evrozoni, navodi se u najnovijem izdanju biltena Makroekonomske analize i trendovi (MAT) i dodaje da je međugodišnja inflacija, prema konceptu harmonizovanog indeksa potrošačkih cena, u Srbiji u avgustu iznosila 2,5 odsto, a u EU i evrozoni 3,2 odsto.

Od 27 zemalja članica EU, manju međugodišnju inflaciju nego Srbija u avgustu je imalo svega sedam zemalja i to Švedska, Estonija, Češka, Mađarska, Malta, Danska i Finska.

S druge strane, najveće stope inflacije zabeležene su u Rumuniji 6,3 odsto, Litvaniji 5,6 odsto, na Kipru 5,2 odsto i u Bugarskoj 5,0 odsto.

U evrozoni je međugodišnja inflacija u avgustu povećana za 0,3 procentna poena u odnosu na jul, dok je na nivou cele Evropske unije ovo povećanje iznosilo 0,2 procentna poena.

Posmatrano po pojedinačnim zemljama, međugodišnja inflacija je u avgustu u odnosu na jul povećana u 20 zemalja članica, pri čemu je ovo povećanje bilo veće od 0,5 procentnih poena u šest zemalja i to u Grčkoj, na Kipru, u Španiji, Belgiji, Luksemburgu i Bugarskoj.

S druge strane, smanjenje međugodišnje inflacije u avgustu u odnosu na jul zabeleženo je u šest država članica, pri čemu je ovo smanjenje bilo veće od 0,5 procentnih poena u dve zemlje a to su Rumunija i Estonija.

Razlike u međugodišnjem rastu cena u avgustu između Srbije i EU i evrozone, izražene su kod svih grupa proizvoda, osim energije.

Tako je na primer u Srbiji zabeležen međugodišnji pad cena hrane od 3,2 odsto, dok je u Evropskoj uniji registrovan međugodišnji rast od 1,0 odsto.

S druge strane, u Srbiji je registrovan osetno veći međugodišnji rast cena neenergetskih industrijskih proizvoda i cena usluga.