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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je dobra vest za ljude u Novoj Varoši to što stiže Jumkov pogon koji će, kako je naveo, zaposliti do 100 žena.

"Mnogo smo bolji nego što smo bili. Ali će i dalje mnogo vode Savom i Dunavom, Moravom da protekne dok taj duh preduzetništva ne razvijemo i dok ne razumemo da to zavisi od nas, a ne od države. Dobra vest za ljude u Novoj Varoši je da stiže Jumkov pogon, tako da će između 80 i 100 žena u Novoj Varoši biti zaposleno", rekao je Vučić za Informer.

On je podsetio da je u Srbiju doveo mnoge kompanije, među kojima su i CTF i Brose.

"Lično sam doveo CTF i Brose, zajedno sa mojim timom. Danas CTF zapošljava 1.280 ljudi. Angela Merkel mi je čestitala na tome. Brose 750 ljudi zapošljava u Pančevu", rekao je Vučić.

Dodao je da zahvaljujući tome Pančevo živi, jer rade ugostiteljski objekti, obezbeđene su veće plate.

Vučić je rekao da je mnogo toga urađeno i u Valjevu.

"Oni nisu sanjali da će doći brza saobraćajnica, oni su mislili da će doći do Ćelija, a došla je do Valjeva", istakao je Vučić i ukazao da je to vrlo značajno za ljude.