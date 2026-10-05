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U prvih osam meseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 98,4 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 78 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 176,4 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Podaci pokazuju da je u avgustu ostvaren deficit u iznosu od 0,6 milijardi dinara i u tom mesecu su naplaćeni prihodi od 195,8 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 142,3 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 78,2 milijardi dinara i akciza od 26,9 milijardi dinara.

Od poreza na dobit prihod 18,3 milijardi dinara

Samo od prihoda po osnovu poreza na dobit iznosio je 18,3 milijardi dinara, neporeski prihodi iznosili su 52,5 milijardi dinara, dok je priliv donacija u avgustu bio milijardu dinara.

Rashodi su bili 196,4 milijardi dinara, od čega su rashodi za zaposlene su iznosili 54,5 milijardi dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje(RFZO),Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) i Fondu vojnih osiguranika (SOVO) 34,4 milijardi dinara.

Kapitalni izdaci bili su 33,9 milijardi dinara, socijalna zaštita 19,4 milijardi, rashodi za robu i usluge 16,4 milijardi, a isplata subvencija 14,2 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u osam meseci ove godine je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 109,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od šest milijardi dinara.

U prvih osam meseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 98,4 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 78 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 176,4 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

U avgustu je ostvaren deficit u iznosu od 0,6 milijardi dinara i u tom mesecu su naplaćeni prihodi od 195,8 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 142,3 milijardi dinara.

PDV glavni izvor prihoda

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 78,2 milijardi dinara i akciza od 26,9 milijardi dinara.

Prihod po osnovu poreza na dobit iznosio je 18,3 milijardi dinara. Neporeski prihodi iznosili su 52,5 milijardi dinara, a priliv donacija u avgustu bio je milijardu dinara. Rashodi su bili 196,4 milijardi dinara, od čega su rashodi za zaposlene su iznosili 54,5 milijardi dinara, a transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje(RFZO),Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) i Fondu vojnih osiguranika (SOVO) 34,4 milijardi dinara.

Kapitalni izdaci bili su 33,9 milijardi dinara, socijalna zaštita 19,4 milijardi, rashodi za robu i usluge 16,4 milijardi, a isplata subvencija 14,2 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u osam meseci ove godine je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 109,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od šest milijardi dinara.