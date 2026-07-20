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To je u zakonodavnom dokumentu koji je u utorak usvojila Evropska komisija napisano sitnim slovima, piše Euractiv.

Uredba o baterijama, usvojena 2023. godine, imala je za cilj, između ostalog, da zabrani praksu zavarivanja ili lepljenja baterija u potrošačke proizvode, zbog čega je ceo uređaj morao da se zameni kada više nije mogao da se puni.

Mera je trebalo da stupi na snagu u februaru 2027. godine, ali uređaji poput pametnih satova i fitnes trakera sada će biti izuzeti tamo gde proizvođač može da tvrdi da "bezbednost, izdržljivost ili otpornost na vodu mogu biti ugroženi pristupom korisnika bateriji".

Izuzeće za igračke važiće samo do 31. jula 2030. godine, i to samo u slučajevima kada se, "zbog prirode ili veličine igračke", smatra da je ono neophodno radi osiguranja bezbednosti.

Koalicija "Pravo na popravku", sastavljena od aktivističkih grupa i preduzeća, kritikovala je predloge u fazi konsultacija, tvrdeći da su zabrinutosti lobista industrije u vezi sa bezbednošću neosnovane.

"Baterija pričvršćena jednim šrafom nije dostupna detetu, ali je dostupna roditelju", saopštila je grupa.

Međutim, Udruženje industrije računarstva i komunikacija, čiji su članovi giganti poput kompanija Epl, Gugl i Uber, pozdravilo je tu "pragmatičnu odluku".