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Nanocevi za fabriku baterija u nemačkom Salcgiteru isporučivaće se iz proizvodnog pogona ove kompanije u Srbiji.

Reč je o materijalu koji se koristi u grafitnim anodama litijum-jonskih baterija, a koji, kako navode iz kompanije, poboljšava električnu provodljivost, efikasnije odvodi toplotu i omogućava baterijama da podnesu veće brzine punjenja i pražnjenja bez pregrevanja. Time se povećavaju bezbednost, performanse i radni vek baterija.

- Danas baterije koje sadrže naše nanocevi pokreću oko milion električnih vozila širom sveta. U okviru saradnje sa kompanijom PowerCo isporučujemo rešenja za grafitne anode, koja predstavljaju važan deo baterija nove generacije - izjavio je Gregori Gurevič, viši potpredsednik kompanije OCSiAl.

Kako je saopšteno, proizvodni pogon u Srbiji ispunio je stroge standarde kvaliteta i pouzdanosti i prošao provere koje su sproveli PowerCo, kao i drugi vodeći evropski i azijski proizvođači baterija.

Kompanija navodi da svoje TUBALL nanocevi već isporučuje većini evropskih proizvođača baterija za električna vozila, gde se koriste u anodama i katodama litijum-jonskih baterija radi povećanja energetske gustine, bržeg punjenja i dužeg radnog veka.

Zbog očekivanog rasta potražnje za baterijama nove generacije, OCSiAl razmatra i proširenje proizvodnih kapaciteta u Evropi.

Podsetimo, kompanija je krajem 2025. godine najavila investiciju od 300 mil EUR u izgradnju pogona za proizvodnju grafenskih nanocevi u Luksemburgu, čime dodatno širi svoje prisustvo u evropskom lancu snabdevanja industrije baterija za električna vozila.

Biznis Kurir/eKapija

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