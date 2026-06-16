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Povodom snimka koji se širi na društvenim mrežama, a na kojem je prikazana eksplozija u nekom rudniku, kompanija Serbia Zijin Mining najoštrije demantuje navode da se ovaj događaj dogodio u rudniku Čukaru Peki u Boru, kao i da je pomenuti video nastao u njihovom rudniku.

- Napominjemo da u rudniku Čukaru Peki, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji kojom upravlja kompanija Serbia Zijin Mining, nije zabeležen nikakav incident ovakvog tipa. Poslovanje rudnika odvija se redovno, uz primenu svih propisanih bezbednosnih procedura i standarda.

- Pozivamo sve, a posebno medije, da prilikom izveštavanja o temama od javnog interesa koriste proverene i zvanične informacije, kako bi se izbeglo širenje netačnih i neproverenih navoda koji mogu dovesti javnost u zabludu - navodi se saopštenju ove kompanije.