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Niko od nas nema vremena za čekanje u redovima. AikBank to razume i zato vam omogućava da svoj paket račun otvorite online – bez odlaska u filijalu, bez papira, za 15 minuta, odakle god i kada god vama odgovara.

Proces je jednostavan: na sajtu AikBank odaberite paket račun prema svojim potrebama i odmah počnite sa njegovim otvaranjem, sa računara ili još lakše, sa svog mobilnog telefona.

Ovakav način otvaranja paketa računa odgovara stilu života savremenog korisnika – brz je, praktičan i siguran, a za sve one koji do 31. jula 2026. godine online otvore račun, AikBank je pripremila i dodatne pogodnosti:

5.000 RSD dobrodošlice uz prvu zaradu koja vam legne na račun;

0 RSD za mesečno održavanje računa za sve koji otvore Aik Start i što je takođe važno, ova pogodnost važi dokle god koriste ovaj račun. Mesečnu naknadu za održavanje ne plaćaju ni klijenti koji se odluče za Aik Advance ili Aik Supreme u privih 6 meseci.

Ukoliko prenesete zaradu u AikBank, možete u prvih 45 dana od online otvaranja računa aplicirati za poseban keš kredit - uzmete 200.000 RSD i vratite isto toliko – 200.000 RSD;

AikBank svojim klijentima koji koriste Aik Advance ili Aik Supreme pakete računa na raspolaganje stavlja i dodatnu uslugu Plata unapred, koja je jedinstvena usluga na tržištu, uz koju zaradu dobijate i do 7 dana ranije bez dodatnih troškova.