Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd uspešno je okončala postupak nabavke za tehničko održavanje stambenih objekata Ekspo sela i zaključila okvirni sporazum sa grupom ponuđača "Marera Property Management d.o.o.“ i "Marera Remont d.o.o. Beograd“.

Vrednost zaključenog okvirnog sporazuma iznosi 206.500.000 dinara bez PDV-a. Vrednost okvirnog sporazuma predstavlja procenjenu maksimalnu vrednost potencijalnih usluga, dok će se pojedinačna plaćanja realizovati u skladu sa potrebama naručioca.

Izabrani partner biće zadužen za održavanje ključnih tehničkih sistema i infrastrukture Ekspo sela sa ciljem obezbeđivanja pouzdanog i bezbednog funkcionisanja kompleksa tokom priprema, trajanja i završnih aktivnosti specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Obim usluga obuhvata održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija, elektroenergetskih i protivpožarnih sistema, mašinskih instalacija, liftova i druge ugrađene opreme, kao i redovne tehničke kontrole, interventne popravke i podršku korisnicima objekata.

Poseban fokus biće na brzom reagovanju u slučaju kvarova i očuvanju pune funkcionalnosti svih sistema neophodnih za svakodnevni rad kompleksa.

Postupak nabavke sproveden je putem poziva objavljenog na Portalu javnih nabavki, a u skladu sa Uredbom o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Ekspo selo predstavlja centralni smeštajni kapacitet namenjen učesnicima, delegacijama i osoblju angažovanom na realizaciji izložbe. Uspostavljanje sistema tehničkog održavanja predstavlja važan korak u obezbeđivanju visokih standarda bezbednosti, funkcionalnosti i kvaliteta boravka budućih korisnika kompleksa.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd sa temom "Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve” biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.