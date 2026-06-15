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Tramp je rekao da je direktno upozorio odlazećeg francuskog predsednika Emanuela Makrona, zahtevajući da ukine tehnološki porez od tri odsto ili se suoči sa "razornim" carinama na američkom tržištu, koje čini petinu globalne prodaje francuske vinske industrije, vredne više od sve milijarde dolara godišnje.

- Zamolio sam ga da ne naplaćuje porez američkim kompanijama, a ako to urade, nemam drugog izbora nego da naplaćujem 100 odsto carine na sve šampanjce i sva vina koja dolaze iz Francuske - rekao je Tramp u intervjuu za The Post.

Prema njegovim rečima, "sve što Makron treba da uradi je da se reši poreza na promet, i ne bi imao takav pritisak".

Francuski porez na digitalne usluge na snazi je od 2019. godine. U pitanju je sveobuhvatni namet od tri odsto na lokalne prihode koje generišu kompanije poput Alfabeta, Amazona, Mete i Epla.

Pošto ta politika cilja bruto prihod, a ne profit, ona najviše pogađa američke tehnološke gigante, koji su samo prošle godine zaradili oko 700 miliona dolara, prema podacima francuskog ministarstva finansija.