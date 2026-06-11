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Događaj je okupio predstavnike državnih institucija, privrede, međunarodnih i nevladinih organizacija, poslovnih udruženja, partnere i medije.

Izveštaji potvrđuju posvećenost kompanija integrisanju principa održivosti u poslovne strategije i svakodnevne aktivnosti. Kroz unapređenje održivosti lanaca snabdevanja, ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, odgovornu proizvodnju hrane, kontinuiranu brigu o kvalitetu i bezbednosti proizvoda, razvoj zaposlenih i podršku lokalnim zajednicama, kompanije nastavljaju da stvaraju dugoročnu vrednost za svoje kupce, potrošače, partnere i društvo u celini.

Investicije za dugoročnu konkurentnost

Foto: Nemanja Stojanović

- Najveći izazov danas nije rast, već kako da rast bude održiv. To je integralni deo svih naših poslovnih odluka i investicija. Kroz strategiju Ascend 2030 i investicijama gradimo efikasniji i konkurentniji sistem spreman za sve kompleksnije zahteve tržišta. Zaokretom ka intermodalnom transportu i zelenoj energiji, menjamo način na koji se roba kreće širom Evrope - rekao je Vuk Mijanović, izvršni direktor za logističku izvrsnost i razvoj Nelt Grupe.

Nada Stamatović, ekspertkinja za održivi razvoj Nelt Grupe, istakla je da održivost nije zasebna inicijativa, već princip koji usmerava poslovanje, investicione odluke i razvoj svih kompanija grupacije.

Foto: Nemanja Stojanović

- Bez obzira na različite delatnosti i tržišta na kojima poslujemo, naš zajednički cilj je stvaranje dugoročne vrednosti za zaposlene, kupce, potrošače, partnere i zajednice. Izveštaji koje danas predstavljamo potvrđuju da održivost značajno doprinosi jačanju otpornosti poslovanja, podstiče inovacije i unapređuje dugoročnu konkurentnost - napomenula je Stamatović.

Održiva logistika, ulaganje u zajednicu i razvoj mladih

Nelt Grupa nastavila je ulaganja u obnovljive izvore energije kroz razvoj solarnih kapaciteta, primenu toplotnih pumpi i geotermalne energije, uz dalje unapređenje transportnih operacija i razvoj intermodalnog transporta. U prethodne dve godine, Nelt je prevezao više od 115.000 TEU železnicom između ključnih evropskih luka, čime je izbegnuta emisija preko 36.000 tona CO₂. Na društvenom planu, 2024. godine pokrenuto je trogodišnje partnerstvo sa UNICEF-om vredno 1,3 miliona dolara, usmereno na unapređenje obrazovanja i razvoj digitalnih i zelenih veština dece i mladih u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Angoli.

Intermodalnost kao nova realnost

U okviru događaja održana je i panel diskusija „Intermodalnost u praksi: partnerstvom do efikasnijih, otpornijih i zelenijih lanaca snabdevanja“. O ovoj temi govorili su Đorđije Marković, direktor prodaje za region Istočnog Jadrana u kompaniji Maersk, Tamara Tošić, regionalna direktorka za sektor prehrambene industrije i agribiznisa za Jugoistočnu Evropu u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, Nedim Begović, koordinator za zelena, multimodalna i inovativna transportna rešenja u Transport Community i Radman Šelmić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije za zelenu i cirkularnu ekonomiju. Panel je moderirao Ivan Milićević, menadžer operacija i razvoja intermodalnog transporta u Nelt Grupi.

Foto: Nemanja Stojanović

U fokusu panela bili su razvoj intermodalnog transporta, zelena i digitalna tranzicija, kao i saradnja privrede, institucija i finansijskog sektora u izgradnji održivijih regionalnih lanaca snabdevanja. Zaključeno je da intermodalnost predstavlja jedan od ključnih pokretača konkurentnije i otpornije privrede.

Foto: Nemanja Stojanović

ESG izveštaji Nelt Grupe, Baby Food Factory i Neoplante za 2024/25. godinu pripremljeni su u skladu sa Global Reporting Initiative (GRI). Izveštavanje po ovim standardima Nelt Grupa neguje od 2014. godine, dok su Baby Food Factory i Neoplanta usvojili ovu praksu pre dve godine.