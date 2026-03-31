Uz podršku Vlade Švajcarske i u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, vodeća distributivno-logistička kompanija u Srbiji, Nelt Grupa, uvela je inovativni sistem za grejanje i hlađenje objekata u distributivno-logističkom centru u Dobanovcima. Novi sistem koristi geotermalnu i solarnu energiju, što će dovesti do smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte na nivou Nelt Grupe za 40% do 2030. godine, poboljšati kvalitet vazduha i povećati energetsku efikasnost poslovanja ove kompanije.

Nabavku sistema geotermalne toplotne pumpe sufinansirala je Vlada Švajcarske donacijom u vrednosti od 200.000 dolara.

„Švajcarska podržava zelenu tranziciju Srbije kroz podsticanje inovacija, jačanje uloge privatnog sektora i razvoj održivog sistema zelenog finansiranja. Projekat sa kompanijom Nelt jasno pokazuje kako inovativna rešenja mogu doprineti smanjenju emisija štetnih gasova i unapređenju energetske efikasnosti, i pruža potvrdu da kompanije mogu istovremeno biti i konkurentne i ekološki odgovorne“, izjavila je Nj.E. An Lugon-Mulan, ambasadorka Švajcarske u Srbiji.

Hibridni sistem sa geotermalnom toplotnom pumpom, zasnovan na tehnologiji voda–voda, zamenjuje prethodno korišćen gasni kotao i obezbeđuje oko 40% energije potrebne za efikasno grejanje i hlađenje dve hale sa magacinskim i kancelarijskim prostorima, kao i tehničkog bloka za servis vozila sa pratećim administrativnim prostorijama.

„Evropska unija je uz Srbiju na putu zelene tranzicije. Podržavamo usvajanje čistijih tehnologija, bolje upravljanje životnom sredinom i približavanje zajedničkom cilju zelenije, održivije i konkurentnije privrede. Primer Nelta pokazuje da obnovljiva energija može da zameni fosilna goriva u složenim logističkim operacijama, doprinoseći istovremeno ostvarivanju ekoloških i ekonomskih ciljeva,“ rekao je Nj.E. Andreas fon Bekerat, ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Korišćenje obnovljivih izvora energije za svakodnevne poslovne operacije predstavlja konkretan korak ka dekarbonizaciji logističke infrastrukture, odnosno smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva. Očekuje se da će emisije CO₂ biti smanjene za više od 50.000 tona u periodu od 20 godina, uz godišnju uštedu energije od oko 7 miliona kWh. Uz to, doći će i do značajnog smanjenja emisija zagađujućih materija, uključujući sumpor-dioksid, azotne okside i suspendovane čestice, što direktno doprinosi unapređenju kvaliteta vazduha.

„Zahvaljujući uspešnoj saradnji svih partnera i savetodavnog tima Evropske investicione banke u okviru inicijative EU za Zelenu agendu, uspeli smo da podržimo više od 90 inovativnih zelenih projekata, od kojih mnogi ne bi mogli da se razvijaju bez ovakve vrste podrške. Srpski inovatori dobili su tehničku pomoć za pripremu projekata, pristup povoljnom finansiranju i mentorstvo koje im pomaže da rastu i probiju se na tržište. Ovo pokazuje da timski pristup zaista funkcioniše: podržavamo zelenu tranziciju Srbije, osnažujući inovacioni ekosistem i preduzetnički talenat“, rekao je Damjan Sorel, šef Regionalnog centra EIB-a za Zapadni Balkan.

„UNDP podržava upotrebu geotermalne energije, koja kao pouzdan i dostupan obnovljivi izvor ima veliki potencijal za širu primenu u industriji i lokalnim samoupravama u Srbiji, što može da ubrza zelenu tranziciju i ojača energetsku bezbednost zemlje. Inovacija Nelt Grupe je odličan primer upotrebe geotermalne energije koji mogu da slede i druge kompanije u Srbiji“, istakao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

„Naše dugoročno opredeljenje je da kompaniju razvijamo odgovorno i održivo, kroz inicijative koje donose merljive i konkretne rezultate. Geotermalni sistem u Dobanovcima predstavlja konkretan korak u dekarbonizaciji naše logističke infrastrukture. Sistem koristi podzemne vode kao obnovljiv izvor energije i omogućava grejanje i hlađenje više od 22.000 m², uz integraciju sa postojećom energetskom infrastrukturom i solarnom elektranom. Istovremeno, projektovan je sa jasnom razvojnom perspektivom i biće integralni deo budućih logističkih kapaciteta kroz povezivanje sa novim skladištem u okviru centra“, naglasio je Marko Cilić, predsednik Izvršnog odbora i v.d. generalnog direktora Nelt Grupe.