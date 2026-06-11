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Povodom informacija koje su se proteklih dana pojavile u pojedinim medijima o navodnom povećanju cena usluga za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, JKP Šumadija Kragujevac obaveštava javnost da navedene informacije nisu tačne.

Ističemo da cene usluga za uklanjanjenepropisno parkiranih vozila koje su u nadležnosti JKP Šumadija Kragujevac nisu menjane od 02. septembra 2024. godine i od tada se primenjuje isti cenovnik koji je i dostupan na zvaničnoj internet stranici preduzeća.

Pozivamo medije da pre objavljivanja informacija koje se odnose na poslovanje JKP Šumadija Kragujevac provere njihovu tačnost kod nadležnih službi preduzeća kako bi građani bili blagovremeno i objektivno informisani.

JKP Šumadija Kragujevac će, kao i do sada, o svim eventualnim promenama cena i uslovima korišćenja usluga blagovremeno obavestiti javnost putem sredstava javnog informisanja, zvanične internet stranice i društvenih mreža preduzeća.

Biznis Kurir

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