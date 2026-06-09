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Tokom protekle dve decenije je izgradila jednu od najznačajnijih poslovnih zajednica u Srbiji, posvećenu razvoju menadžera, unapređenju profesionalnih standarda, povezivanju poslovnih lidera i promociji odgovornog liderstva.

Dve decenije veoma uspešnog rada, proslavljene su na tradicionalnom Junskom susretu, održanom u Palati umetnosti Madlena. Svečanost je okupila članove SAM-a, predstavnike institucija, poslovnih udruženja i šire poslovne zajednice.

Foto: Darko Ilić

Na događaju su se prisutnima obratili Dragomir Kostić, predsednik Srpske asocijacije menadžera, Jelena Bulatović, direktorka izvršne kancelarije SAM-a i Rade Rakočević, jedan od osnivača SAMa i član UO.

Foto: Darko Ilić

- Dvadeset godina SAM-a predstavlja važan trenutak za celu našu poslovnu zajednicu. Kroz sve promene i izazove kroz koje smo kao društvo i privreda prolazili, SAM je ostao dosledan vrednostima na kojima je osnovan, razmeni znanja, odgovornom liderstvu, integritetu i stvaranju novih generacija menadžera. Najveća snaga SAM-a su ljudi koji su spremni da svoje iskustvo podele sa drugima i da time doprinesu boljem poslovnom ambijentu i razvoju društva. Zahvalni smo osnivačima na viziji koju su imali i članovima koji tu viziju nastavljaju da grade - izjavio je Dragomir Kostić, predsednik Srpske asocijacije menadžera.

Foto: Darko Ilić

U fokusu rada SAM-a su kontinuirana edukacija, razvoj liderskih kompetencija, promocija profesionalnih standarda i povezivanje biznisa sa obrazovanjem. Kroz programe kao što su SAM Akademija, Mentorski program, Forum menadžera i Menadžer SAM na dan, Asocijacija doprinosi razvoju sadašnjih i budućih lidera, razmeni iskustava među članovima i jačanju veza između poslovne zajednice i mladih.

- Kada govorimo o 20 godina SAM-a, govorimo pre svega o zajednici ljudi koji su tokom dve decenije gradili poverenje, delili znanje i podržavali jedni druge. Za mene lično, SAM je mesto profesionalnog razvoja, ali i dugogodišnjih saradnji i prijateljstava. Junski susret je tradicionalno prilika da se osvrnemo na prvu polovinu godine, ali ove godine ima poseban značaj, jer zajedno obeležavamo jubilej koji pripada svim članovima, osnivačima, partnerima i timu koji su zajedno doprineli razvoju Asocijacije - izjavila je Jelena Bulatović, direktorka izvršne kancelarije SAM-a.

Foto: Darko Ilić

U okviru svečanosti uručena su priznanja osnivačima i članovima koji su deo SAM zajednice 20 godina, kao i zahvalnice članovima koji su u Asocijaciji 15 godina. U ime osnivača i dugogodišnjih članova, obratio se Rade Rakočević koji je naglasio:

- Kada je pre 20 godina nas 40 odlučilo da stavi potpis i osnuje Srpsku asocijaciju menadžera, znali smo da radimo jednu lepu stvar, stvaramo nešto što je svima nama bilo potrebno, a to je jedno mesto, okruženje u kome možemo da razmenjujemo mišljenja, savetujemo se i družimo, bez obzira iz koje profesije dolazimo.

SAM će i u narednom periodu nastaviti da razvija programe usmerene na profesionalni razvoj, razumevanje i prilagođavanje poslovnim trendovima, unapređenje standarda odgovornog poslovanja i jačanje relevantnog uticaja poslovne zajednice na razvoj društva, sa posebnim fokusom na mlade generacije.