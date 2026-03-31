Sve veći troškovi života posebno pogađaju najstarije građane, a mnogi penzioneri svakodnevno se bore kako bi pokrili osnovne potrebe. Upravo zato sve su važnije konkretne mere koje im barem delimično olakšavaju svakodnevicu. Jedna takva stiže iz Dubrovačko-neretvanske županije, koja je prvi put odlučila direktno da pomogne svojim najstarijim stanovnicima.

Reč je o isplati uskrsnice koja će obuhvatiti deo penzionera s najnižim primanjima. Ova novčana pomoć dolazi uoči praznika i predstavlja dodatnu finansijsku sigurnost za one kojima je najpotrebnija.

Prema najavljenim podacima, pravo na ovu naknadu ostvariće 2.365 penzionera čija penzija ne prelazi 300 evra, a svakome od njih biće isplaćeno 145 evra.

Prvi put uskrsnice za penzionere

Župan Blaž Pezo istakao je kako je cilj ove mere unaprediti kvalitet života starijih osoba te naglasio da su za tu namenu u budžetu obezbeđena značajna sredstva.

"Pravo na uskrsnicu utvrdili smo prema zadatom cenzusu. Delim radost sa našim sugrađanima koji će tu uskrsnicu dobiti. Ovo pokazuje brigu za naše penzionere u koje kontinuirano ulažemo, a već od ranije imamo i isplatu božićnica“, rekao je Pezo.

Dodatna pogodnost za korisnike jeste način isplate koji će mnogima pojednostaviti pristup ovoj pomoći.

"Isplata uskrsnica sprovodi se putem Hrvatske pošte, a sredstva će biti dostavljena direktno na kućne adrese penzionera. Time se dodatno olakšava ostvarivanje prava na naknadu, posebno osobama smanjene pokretljivosti i onima koji žive u udaljenijim sredinama. Ovo je jedna od mera Županije koja predstavlja konkretan doprinos poboljšanju kvaliteta života penzionera“, navela je Đurđica Popović.

U fokusu su i smeštajni kapaciteti za starije

Osim uskrsnica i božićnica, županija kroz budžet nastavlja da pomaže penzionerima i na druge načine. Finansiraju se programi penzionerskih udruženja, a već godinama sprovode se i projekti pomoći starijim osobama koje žive same, posebno u ruralnim krajevima. Posebno se izdvajaju program Pomoć u kući, kao i usluga Halo pomoć koja omogućava dodatnu sigurnost starijim osobama kroz stalnu dostupnost podrške.

U fokusu su i smeštajni kapaciteti za starije, pa je naglašeno da je županija osnivač četiri doma za penzionere, dok ukupni kapacitet svih domova na tom području iznosi 589 korisnika.