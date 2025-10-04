Slušaj vest

Nemačka vlada je predložila novi penzioni program, poznat kao rana početna penzija (Frühstartrente), prema kojem bi svako dete i adolescent između šest i 18 godina mesečno dobijao 10 evra na poseban štedni račun, ali eksperti ukazuju da to nije mera kojom se mogu rešiti sistemski problemi.

Osnovni cilj programa je podsticanje privatne štednje za starost, ali stručnjaci ističu četiri ključne sporne tačke.

Sporne tačke programa

Prvo, program zahteva dodatnu birokratiju kako bi se identifikovali korisnici i obračunavale isplate. Pored toga, godišnji troškovi projekta premašuju milijardu evra, što se smatra neefikasnim korišćenjem javnih sredstava.

Ekonomisti upozoravaju i da ova sredstva nisu dobro usmerena, pošto bi ih dobijali i milioni mladih iz porodica s visokim prihodima kojima taj novac zapravo nije potreban.

Četvrti problem je edukativni, pošto bi deca mogla da steknu pogrešan utisak da penziona štednja znači da država redovno "poklanja" novac. To je zaključak koji ih ne bi naveo na odgovorno upravljanje ličnim sredstvima i odricanje u potrošnji.

Kritičari: Profitiraće najviše banke

Kritičari ističu da bi najviše od projekta mogle profitirati banke, koje bi zadržale značajan deo sredstava kroz naknade i distribucione troškove.

Eksperti zaključuju da je za održivost sistema ključan produžetak radnog veka i reforme koje balansiraju penzije i ekonomsku produktivnost, dok "pokloni" u obliku mesečnih uplata za decu ne rešavaju stvarne probleme.