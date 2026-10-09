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Četvorodnevni boravak u Zadru, gradu koji rado posećuje već godinama, za zagrebačku penzionerku J. D. završio se neprijatnim iskustvom koje će, kako kaže, dugo pamtiti. Za kratku vožnju taksijem od Poluostrva do autobuske stanice naplaćeno joj je čak 70 evra, zbog čega smatra da je reč o krajnje neprihvatljivoj praksi koja šteti ugledu grada i turizmu.

Kako je ispričala, po dolasku u Zadar platila je d10 evra za vožnju taksijem od autobuske stanice do Poluostrva. Budući da je pri povratku trebalo da pređe istu relaciju, očekivala je približno isti iznos.

Ovoga puta nije unapred proverila cenu, već je ušla u prvi taksi koji je zatekla na mestu predviđenom za zaustavljanje vozila. Neprijatno iznenađenje usledilo je po dolasku na stanicu.

Šok nakon samo nekoliko minuta vožnje

"Po dolasku na autobusku stanicu doživela sam težak šok. Mladić mi je rekao da vožnja od pet do šest minuta košta 70 evra?! Kako?“, ispričala je penzionerka, prenosi Zadarski list.

Vozač joj je, tvrdi ona, objasnio da se cenovnik nalazi u automobilu, iza prednjeg sedišta, pri dnu, i da ga putnici često ne primećuju. Penzionerka navodi da je pokušala da pregovara o ceni, ali vozač nije želeo da je smanji.

"Pošto sam bila u potpunom šoku, platila sam karticom i izašla. Platila sam svoju naivnost, ali i ono što smatram teškom pljačkom i prevarom“, rekla je ona, dodajući da joj je 70 evra veliki izdatak jer živi od skromne penzije.

Tvrdi da su i drugi turisti imali slična iskustva

Nezadovoljstvo nije izazvala samo visoka cena vožnje. Penzionerka tvrdi da je čula kako je vlasnica iste firme i ranije naplaćivala visoke iznose domaćim i stranim turistima. Te navode iznela je kao razlog zbog kojeg smatra da bi nadležne službe trebalo da reaguju.

"Ko takvoj osobi dozvoljava takvo ponašanje ili je ona lokalni šerif od koje možda neki imaju i koristi?“, upitala je.

Smatra da ovakvi slučajevi narušavaju ugled Zadra i mogu imati negativne posledice po turizam, posebno kada se putnici nađu u situaciji da tek po završetku vožnje saznaju koliko treba da plate.

Na kraju je pozvala nadležne da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se sprečilo, kako je opisala, iskorišćavanje građana koji ne provere cenu pre ulaska u taksi.