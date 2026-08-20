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Mnogi građani u Srbiji koji su tokom perioda nezaposlenosti sami uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje strahuju od jedne stvari, šta ako su prekinuli uplate, a zaboravili da zvanično odjave osiguranje? Da li ih godinama kasnije, pred odlazak u penziju, na šalteru PIO fonda čeka šok i ogroman nagomilani dug koji moraju da plate?

Ovo je česta nedoumica, ali iz PIO fonda stiže jasno objašnjenje koje razrešava sve dileme.

Kako funkcioniše samostalna uplata staža?

Zakon o PIO (član 15) omogućava osobama koje nisu u radnom odnosu da same sebi uplaćuju staž i tako obezbede kontinuitet do penzije. Međutim, životne okolnosti se menjaju, neko pronađe posao, a neko jednostavno ostane bez finansijskih mogućnosti i prestane sa uplatama, bez podnošenja formalnog zahteva za odjavu.

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Po pravilu, osiguranje po članu 15 traje sve dok se rešenjem ne utvrdi njegov prestanak. Prestanak može nastupiti:

Na lični zahtev samog osiguranika.

Po službenoj dužnosti, kada osoba zasnuje radni odnos i poslodavac je prijavi na obavezno osiguranje.

Zbog neredovnog plaćanja doprinosa. Pravilo od 6 meseci koje sprečava nagomilavanje duga

Za sve koji se plaše da im je neplaćanje uplatnica stvorilo astronomski dug, postoji važno zakonsko pravilo.

Ukoliko doprinos nije plaćen u roku od šest meseci od dana dospelosti, svojstvo osiguranika prestaje po službenoj dužnosti. Ono što je najvažnije, osiguranje prestaje sa poslednjim danom za koji je doprinos uredno plaćen.

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- To u praksi znači da, čak i ako osoba nije formalno podnela zahtev za odjavu, osiguranje ne mora trajati neograničeno niti automatski generisati dug nakon prestanka plaćanja, već prestaje pod zakonski definisanim uslovima - objašnjavaju u PIO fondu.

Drugim rečima, dug se ne nagomilava unedogled. Ako doprinosi nisu plaćeni u zakonom propisanom roku, PIO fond po službenoj dužnosti utvrđuje prestanak svojstva osiguranika, a staž se priznaje do poslednjeg dana za koji su doprinosi uredno izmireni

Šta obavezno morate uraditi pre odlaska u penziju?

Iako zakon automatski prekida osiguranje u slučaju neplaćanja, neuređene obaveze i dalje mogu zakomplikovati i usporiti sam proces odlaska u penziju.

Stručnjaci preporučuju da pre podnošenja zahteva za penziju uvek proverite svoj status u matičnoj evidenciji PIO fonda. Na taj način ćete na vreme uvideti da li su svi uplaćeni periodi pravilno proknjiženi, rešiti eventualne administrativne nejasnoće i obezbediti da izdavanje penzionog rešenja prođe brzo i bez stresa.