Kompanija Hemofarm, deo STADA grupe, i ove godine potvrđuje svoju posvećenost održivom razvoju i ESG (Environmental, Social, Governance) principima organizacijom drugog po redu ESG festivala, koji će se održati u oktobru. Nakon izuzetnog uspeha prošlogodišnjeg inauguralnog festivala, Hemofarm je ove godine nagrađen prestižnim priznanjem – ESG lider za inovativan doprinos podizanju svesti o značaju održivosti u široj zajednici.

Sanda Savić, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija Hemofarma, istakla je da je „prošlogodišnji ESG festival postao prava prekretnica, ne samo za Hemofarm, već i šire”.

Sanda Savić, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija Hemofarma Foto: Nebojša Babić

„Pokazali smo da je moguće napraviti konkretan iskorak ka održivijem poslovanju i podstaći druge da slede naš primer. ESG lider nagrada nije samo priznanje za ono što smo postigli, već i obaveza da nastavimo da budemo katalizator pozitivnih promena. Ove godine, kroz naš drugi festival, želimo da pokažemo nove ideje, ali i konkretna rešenja koja stvaraju vidljive rezultate – kako za našu planetu, tako i za društvo”, ocenila je Savić.

Prošlogodišnji festival okupio je stručnjake iz više od 65 kompanija, organizacija civilnog društva i institucija, nudeći niz predavanja, radionica i praktičnih saveta za implementaciju ESG principa – od smanjenja ekološkog otiska do unapređenja društvenog doprinosa. Pored toga, tokom festivala je organizovan i sajam startapova, gde su učesnici mogli da se upoznaju sa idejama koje mladi preduzetnici u Srbiji razvijaju.

Ovogodišnji događaj obećava još bogatiji sadržaj i još jaču podršku saradnji, edukaciji i inspiraciji ka održivoj budućnosti.

Dušan Stojaković, senior menadžer za ESG u Hemofarmu, naglašava važnost kontinuiteta ovih inicijativa:

„Naš prvi ESG festival pokazao je da je ključ u delovanju, ne samo u idejama. Ostati društveno i ekološki odgovoran nije samo opcija – to je imperativ za sve nas. Drugi festival biće platforma za još konkretniju akciju, ali i zajedničku viziju – jer jedino zajedničkim snagama možemo izgraditi održivu budućnost."

Dušan Stojaković, senior menadžer za ESG u Hemofarmu Foto: Marketing mreža

Ovogodišnji ESG festival biće prilika za razmenu ideja, inspiraciju i učenje, sa fokusom na konkretne korake koje kompanije, zajednice i pojedinci mogu preduzeti kako bi smanjili svoj negativan uticaj na životnu sredinu i unapredili društvo. Hemofarm, kao priznati lider u ovoj oblasti, ponovo otvara vrata svima koji žele da budu deo pozitivnih promena.