Bugati je sinonim za brzinu, luksuz i vrhunske performanse. Ipak, najnoviji proizvod koji nosi njegov znak nema mnogo dodirnih tačaka sa tim osobinama. Ujedno je i najpristupačniji Bugati na tržištu, sa cenom na nivou jeftinijeg SUV-a, ali uz jedan neočekivan detalj, reč je o biciklu.

U saradnji sa proizvođačem bicikala Factor Bikes razvijen je model Bugatti Factor One, koji pomera granice onoga što je moguće bez motora. Iako ga pokreće isključivo snaga vozača, ovaj najsporiji Bugati ujedno spada među tehnološki najnaprednije proizvode koje je brend ikada predstavio, kao i među najimpresivnije bicikle u istoriji.

Osnova mu je model Factor One, koji važi za jedan od najbržih bicikala na svetu odobrenih od strane UCI, međunarodne biciklističke organizacije. Međutim, Bugatti verzija ide korak dalje, bez ograničenja koja važe za profesionalna takmičenja. Rezultat je izuzetno aerodinamičan bicikl sa proširenom prednjom viljuškom koja smanjuje otpor vazduha i poboljšava stabilnost pri velikim brzinama.

Konstrukcija je u potpunosti izrađena od karbona, ram, pogonski sistem i točkovi. Posebno se izdvajaju karbonski točkovi čija ukupna masa iznosi manje od 1,36 kilograma. Ekskluzivnost dodatno naglašavaju detalji poput sedišta presvučenog Alcantara materijalom i specifične kombinacije karbonsko-čeličnih kočionih diskova.

Dizajn jasno odražava Bugati identitet. Dominira prepoznatljiva French Racing Blue boja, dok prednji deo krasi poznati slon, simbol povezan sa porodicom Bugati. Završna obrada karbona inspirisana je tehnikama koje se primenjuju na hiperautomobilima poput Bugatti Chiron.

Početna cena

Naravno, ekskluzivnost ima svoju cenu. Biće proizvedeno samo 250 primeraka, a početna cena iznosi 25.799 evra. Za poređenje, standardni Factor One počinje od 8.199 evra. Ali u svetu Bugattija takve razlike ionako nemaju veliki značaj.

Na kraju, ostaje zanimljiva ironija, ovo je najsporiji Bugatti koji možete kupiti, ali na tržištu postoji mnogo pravih automobila koji su znatno jeftiniji od njega.