Zamislite da provedete mesec dana u srcu Alpa, sa plaćenim smeštajem, hranom i dodatnom naknadom, a pritom pomognete naučnicima u važnom istraživanju. Upravo takvu priliku nudi novi projekat koji traži volontere spremne na jedinstveno iskustvo života na velikoj nadmorskoj visini. U srcu Nacionalnog parka Stelvio, na 2265 metara nadmorske visine, u planinarskom domu Rifugio Nino Corsi počinje neobičan naučni projekat.

Organizatori traže volontere koji će tamo provesti četiri nedelje, uz potpuno pokrivene troškove i novčanu naknadu od 400 evra bruto. Učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i ishrana, a zauzvrat će učestvovati u istraživanju koje sprovodi Eurac Research.

Studija pod nazivom Moderate Altitude Healthy Exposure fokusira se na uticaj boravka na umerenoj nadmorskoj visini, oko 2.300 metara, na ljudski organizam.

Šta žele da otkriju?

Istraživači će analizirati rad srca i pluća, metabolizam, kvalitet sna i fizičku izdržljivost. Za razliku od većine dosadašnjih istraživanja koja su proučavala ekstremne visine iznad 3000 metara, ovaj projekat nastoji da popuni prazninu u znanju o visinama koje su mnogo češće među planinarima i turistima. Učesnici ipak neće odmah ići u planine. Pre početka glavnog dela istraživanja provešće nedelju dana u na 720 metara nadmorske visine, gde će biti obavljena početna medicinska merenja.

Nakon toga sledi četiri nedelje boravka u planinarskom domu na visini, kao i završna nedelja testiranja u Bolzanu. Tokom celog procesa koristiće se napredna oprema poput prenosivih ehokardiografa, senzora za kontinuirano praćenje glukoze u krvi, kao i uređaja za analizu zapremine krvi i hemoglobina.

Projekat je otvoren za zdrave muškarce i žene uzrasta od 18 do 40 godina, uz nekoliko važnih uslova. Kandidati moraju imati normalnu telesnu težinu, ne smeju pušiti niti zloupotrebljavati alkohol i droge, ne smeju imati hronične bolesti, ne smeju pratiti specifične režime ishrane poput veganstva, ne smeju intenzivno trenirati više od dva puta nedeljno i ne smeju nedavno boraviti na visinama iznad 1500 metara. To su kriterijumi koji osiguravaju da rezultati istraživanja budu što precizniji i pouzdaniji.

Kada se održava?

Studija će se sprovoditi u avgustu i septembru 2026. godine, a završni lekarski pregled biće održan u Bolzanu. Ovakvi projekti deo su sve većeg interesovanja naučnika za uticaj umerenih nadmorskih visina na zdravlje. Kako sve više ljudi putuje u planinske krajeve, rezultati bi mogli pomoći u oblikovanju preporuka za bezbednost u planinama, pravilnu ishranu i fizičku pripremu.

Osim što doprinosi naučnim saznanjima, ovaj projekat učesnicima nudi retku priliku — život u spektakularnom planinskom okruženju uz pokrivene troškove i dodatnu zaradu. Za ljubitelje prirode, planina i novih iskustava, teško je zamisliti bolju kombinaciju avanture i korisnog doprinosa zajednici.