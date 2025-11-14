Nove cene će biti na snazi narednih sedam dana, do 21.11. u 15 časova..
Novčanik
POSKUPELO GORIVO U SRBIJI! Obajavljene nove cene derivata po kojima ćemo plaćati u narednih sedam dana
Stigle su nove cene goriva. Od danas od 15 časova, i narednih sedam dana, na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 201 dinar, dok će cena benzina biti 182 dinara.
Evrodizel јe skuplji tri dinara dok je cena benzina ostala ista.
Nove cene će biti na snazi narednih sedam dana, do 21.11. u 15 časova.
BiznisKurir/Telegraf
