Ukupan obim trgovine bitkoinima u toku jučerašnjeg dana iznosila 60,61 milijardu evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se nalazio na nivou 27 u kategoriji „strah“, što je za nijansu bolje u odnosu na sredu kada je bio na nivou 25 u kategoriji „ekstremni strah“

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 0,25 odsto na 3.315,80 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 1,17 odsto na 941,02 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,45 odsto na 163,14 evra, a avalanš (AVAX) pala za 1,33 odsto na 16,72 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se prodavala za 1,82 evra, što je za 1,67 odsto manje u odnosu na sredu.

U toku jučerašnjeg dana se najviše trgovalo sa bitkoinom, itirijumom i solanom.