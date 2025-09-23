Slušaj vest

Instagram prodavnice postale su za mnoge prva adresa prilikom kupovine odeće, obuće ili kozmetike. Ipak, iza šarenih i privlačnih profila često se krije rizik da ostanete bez proizvoda i bez novca.

Stručnjaci objašnjavaju da postoje jednostavni načini zaštite od prevara koje vrebaju na mreži:

Foto: Kurir Televizija

- Prvo što treba da uradite kada vidite lepu sliku na društvenim mrežama, prvo što trebate da uradite je da proverite da li je taj prodavac legalan, a to proveravate tako što odete na Agenciju za privredne registre i proverite da li pod tim imenom postoji neko ko je registrovan kao preduzetnik ili kao nekakvo pravno lice. Pogdledajte da li to postoji, ako ne postoji ne kupujete - kaže Jovan Ristić, Udruženje potrošača „Efektiva”.

- To je prva linija odbrane, svakom ko je što kažu u današnje vreme, u današnja vremena moramo da budemo oprezni, znači to je prva mera opreza. Znam da ljudi kažu ko će to da proverava, a posle kada to ne proverite i kupite od nekoga ko je neregistrovan, nastaju problemi. Zato što taj neko je kako da vam kažem, on neregistrovani trgovac koji se bavi, to je krivično delo, neovlašćeno bavljenje trgovinom, potencijalno i i prevara.

Obmanjivači koriste razne metode za krađu, a prema rečima stručnjaka, lični podaci su najosetljivji na internetu i društvenim mrežama.

- Posebno su značajni podaci o bankovnim računima, o vašim kreditnim i platnim karticama i vi kroz takav vid otkrivanja informacijama, vi praktično njima na tacni servirate podatke koji oni potom lako mogu da zloupotrebe. A svako od nas koji na bilo koji način plaća elektronski ili ulazi u neke sumnjive transakcije, mora da vodi računa kome i na koji način ostavlja svoje podatke - kaže Ratomir Antonović, stručnjak za bezbednost.

Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

Novčane kazne za ovakav vid prevare su do dva miliona dinara, a zatvorske idu i do deset godina. ((Potrošačima je ipak najteže, ostanu i bez novca i bez robe, a sa malo mogućnosti - da to prijave tržišnoj inspekciji ili da tuže prodavce do kojih je nemoguće doći.)) Pre kupovine proverite da li prodavac ima zvaničan sajt, ostavljene kontakt podatke i jasne uslove kupovine. Najbolja zaštita je informisanost, jer onlajn kupovina, ako nije bezbedna, može skupo da košta.

