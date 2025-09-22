Slušaj vest

Sve češće viđamo oglase koji obećavaju keš kredit bez odlaska u banku, bez kreditnog biroa i bez ikakve dokumentacije. Uz svega nekoliko klikova, novac stiže direktno na račun. Na prvi pogled zvuči idealno, ali da li je zaista tako jednostavno?

Mnoge banke nude inovativnu uslugu a to su online keš krediti pomoću kojih možete brzo i jednostavno doći do dodatnog novca. Ova vrsta kredita postala je jako tražen bankarski proizvod pre svega zbog fleksibilnosti i jednostavnosti. Dovoljno je nekoliko klikova da kroz m-bank aplikaciju započnete proces koji će za kratko vreme biti obrađen. Ipak iako ne morate da sakupljate papire to ne znači da banka neće da proverava vašu kreditnu sposobnost.

Vladimir Vasić Foto: Kurir Televizija

- Suštinski napretkom tehnologije mi sada imamo digitalne banke gde vi na sajtu pojedinih banaka možete da podnesete zahtev i da za tridesetak minuta nakon što aploudujete odnosno stavite sve što je neophodno dobijete taj novac. To su obično krediti između 150.000 dinara od 1.500.000 retko koja banka bi vam onlajn dala veći iznos od toga i vremenski period od 12 meseci do 71 mesec - kaže Vladimir Vasić finansijski savetnik i dodaje:

- Postoje dve kamate kojima banke komuniciraju jedna je nominalna druga je efektivna. Uvek gledajte efektivnu kamatnu stopu. Efektivna kamatna stopa je ukupna cena tog kredita, ne samo kamata za taj kredit nego i svi dodatni troškovi.

Sve naknade i kamate banka mora da objasni svom klijentu prilikom kreditiranja. Ipak iako to zakon nalaže ključna je pažnja klijenta te stručnjaci savetuju da detaljno iščitate ugovor i proverite svaki detalj pre nego što povučete potez koji vas obavezuje na godine otplate.

Nemanja Antić Foto: Kurir Televizija

- To brzo odobravanje malih kredita preko telefona, računara... praktično ubrzava ciklus novca, dominantno se obraća mladim građanima koji koriste te aplikacije i mobilne telefone za plaćanje. Znači banka kada Vam odobri kredit na bazi dva tri klika ona se najčešće nije prevarila jer je pre toga nekoliko kvartala ili nekoliko godina pratila vaše finansijske navike odnosno navike trošenja i priliva novca i zarada novca po tom računu - kaže Nemanja Antić, ekonomista i dodaje:

- Sve naknade, kamate i zarade banaka banka mora da objasni svom klijentu prilikom kreditiranja. U praksi se dešava da banka svojim klijentima suoči te podatke. Ako uzimamo online kredit na dva tri klika to su vam one kvačice da li ste prihvatili uslove, da li prihvatate ugovor, pravila ponašanja banke i kada sve čekirate a tu vam pišu sve naknade vi ste se saglasili sa bankom da ste to saznali.

Onlajn keš krediti su praktično rešenje u hitnim situacijama, ali to ne znači da ne trebamo dobro da razmotrimo svoju odluku o zaduživanju jer ono što se reklamira kao "besplatno, brzo i bez birokratije" je i dalje ozbiljan korak o kome treba dobro razmisliti.

